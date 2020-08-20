馬利叛軍政變 允舉辦選舉

執政七年的馬利總統凱塔十八日被叛軍挾持後，當天深夜便宣布辭職、解散國會。 （法新社檔案照）

2020-08-20 05:30:00

總統凱塔宣布辭職、解散國會

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕西非國家馬利（Mali）的反叛軍十八日在首都巴馬科郊外的卡蒂（Kati）軍事基地發動政變，拘捕數名高階官員後，挾持總統凱塔（Ibrahim Boubacar Keita）與總理席斯（Boubou Cisse），不少民眾湧入首都中央廣場為叛軍加油，凱塔在當日深夜宣布辭職並解散國會。叛軍政變成功後，隨即宣布將關閉國境並實施宵禁，並強調對權力沒有慾望，只渴望國家穩定，將在「合理時程」內舉辦選舉。

叛軍發言人、空軍副參謀長瓦格（Ismael Wague）透過國營電視台ORTM表示，邀請馬利的公民社會與政治運動者加入他們的行列，創造能夠轉移政權的環境，並稱叛軍為「全國人民救助委員會」（National Committee for the Salvation of the People）。過去曾發動多場反政府示威的M5-RFP聯盟表態支持叛軍，聲稱此非軍事政變，而是人民起義。

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但叛軍發動政變遭到馬利的區域與國際夥伴譴責，擔心凱塔被迫下台可能會破壞馬利與西非「沙赫爾」（Sahel）地區的穩定。聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）、非洲聯盟主席馬哈馬特（Moussa Faki Mahamat）、西非經濟共同體、法國、美國等都呼籲叛軍釋放凱塔，恢復馬利的憲法秩序與法治，安理會也於十九日下午開會商議馬利情勢。

凱塔也靠政變上台 改革停滯聲望大跌

自從馬利北部的圖阿雷格（Tuareg）遊牧民族二○一二年發動叛亂，馬利情勢便陷入動盪。凱塔一三年發動政變掌權，承諾為馬利帶來和平與穩定，並誓言打擊貪腐，一八年成功連任。但由於伊斯蘭教極端主義勢力與種族暴力造成數以千計民眾喪生、數十萬人逃離家園，且政治改革停滯不前、經濟萎靡不振，加上民眾普遍認為政府貪腐，凱塔支持度暴跌，民眾已連續數月走上街頭抗議，呼籲凱塔下台。但七十五歲的凱塔在國際社會撐腰下，不理會反對派批評，因為國際視他為抵禦伊斯蘭教極端主義者威脅的防線。

凱塔所屬政黨在今年三、四月議會選舉中的表現也不佳，馬利憲法法庭卻推翻選舉結果，引發民眾不滿，七月中旬爆發大規模示威，至少有十四人在警民衝突中死亡。

發動政變的馬利叛軍駕車經過首都巴馬科的街道時，受到民眾簇擁歡呼。 （歐新社）

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