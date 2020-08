馬利叛軍政變 允舉辦選舉

執政七年的馬利總統凱塔十八日被叛軍挾持後,當天深夜便宣布辭職、解散國會。 (法新社檔案照)

2020-08-20 05:30:00

總統凱塔宣布辭職、解散國會

〔編譯黃靖媗/綜合報導〕西非國家馬利(Mali)的反叛軍十八日在首都巴馬科郊外的卡蒂(Kati)軍事基地發動政變,拘捕數名高階官員後,挾持總統凱塔(Ibrahim Boubacar Keita)與總理席斯(Boubou Cisse),不少民眾湧入首都中央廣場為叛軍加油,凱塔在當日深夜宣布辭職並解散國會。叛軍政變成功後,隨即宣布將關閉國境並實施宵禁,並強調對權力沒有慾望,只渴望國家穩定,將在「合理時程」內舉辦選舉。

叛軍發言人、空軍副參謀長瓦格(Ismael Wague)透過國營電視台ORTM表示,邀請馬利的公民社會與政治運動者加入他們的行列,創造能夠轉移政權的環境,並稱叛軍為「全國人民救助委員會」(National Committee for the Salvation of the People)。過去曾發動多場反政府示威的M5-RFP聯盟表態支持叛軍,聲稱此非軍事政變,而是人民起義。

但叛軍發動政變遭到馬利的區域與國際夥伴譴責,擔心凱塔被迫下台可能會破壞馬利與西非「沙赫爾」(Sahel)地區的穩定。聯合國秘書長古特瑞斯(António Guterres)、非洲聯盟主席馬哈馬特(Moussa Faki Mahamat)、西非經濟共同體、法國、美國等都呼籲叛軍釋放凱塔,恢復馬利的憲法秩序與法治,安理會也於十九日下午開會商議馬利情勢。

凱塔也靠政變上台 改革停滯聲望大跌

自從馬利北部的圖阿雷格(Tuareg)遊牧民族二○一二年發動叛亂,馬利情勢便陷入動盪。凱塔一三年發動政變掌權,承諾為馬利帶來和平與穩定,並誓言打擊貪腐,一八年成功連任。但由於伊斯蘭教極端主義勢力與種族暴力造成數以千計民眾喪生、數十萬人逃離家園,且政治改革停滯不前、經濟萎靡不振,加上民眾普遍認為政府貪腐,凱塔支持度暴跌,民眾已連續數月走上街頭抗議,呼籲凱塔下台。但七十五歲的凱塔在國際社會撐腰下,不理會反對派批評,因為國際視他為抵禦伊斯蘭教極端主義者威脅的防線。

凱塔所屬政黨在今年三、四月議會選舉中的表現也不佳,馬利憲法法庭卻推翻選舉結果,引發民眾不滿,七月中旬爆發大規模示威,至少有十四人在警民衝突中死亡。

發動政變的馬利叛軍駕車經過首都巴馬科的街道時,受到民眾簇擁歡呼。 (歐新社)

