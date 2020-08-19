被叛軍挾持數小時後 西非馬利總統宣佈辭職

西非國家馬利軍事叛變，總統凱塔（Ibrahim Boubacar Keita）遭到叛軍挾持，數小時後，凱塔就公開宣佈辭職、解散議會。（法新社）

2020-08-19 09:11:40

〔即時新聞／綜合報導〕西非國家馬利傳軍事叛變，首都被叛亂士兵攻陷，馬利總統凱塔（Ibrahim Boubacar Keita）和總理席斯（Boubou Cisse）雙雙遭到叛軍挾持，引起法國歐盟、美國和西非經濟共同體都的重視及同聲譴責，聯合國安理會更擬緊急會議來處理這狀態，不過，數小時後，凱塔就公開宣佈辭職、解散議會。

綜合媒體報導，馬利首都巴馬科（Bamako）外約15公里的卡蒂（Kati）軍營發生士兵叛亂，直接逮捕了若干高階文官與軍官，並將他們帶回軍營，而凱塔總統及總理席斯也在被捕之列，叛軍首領表示，這兩人是在自家中被逮捕。

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凱塔在國家電視台轉播發表談話，表明「我決定從此刻起放棄權力……我不希望為了使我的權力得以保留而流血。」

卡蒂軍營2012年的叛亂導致軍事政變，當時總統托赫（Amadou Toumani Toure）被推翻，加速馬利北部落入聖戰士手中。聖戰士持續在馬利北部和中部運作。而從今年6月以來，馬利持續發生群眾示威，指控現任總統凱搭貪污及國安治安惡化，要求凱塔下台，在他被叛軍逮捕後，巴馬科的示威群眾就齊聚獨立廣場附近，熱烈的迎些叛軍，並要求總統下台。

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