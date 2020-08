軍情動態》環太平洋軍演捍海權 日加澳等國艦軍艦齊聚

2020-08-22 13:10:16

〔即時新聞/綜合報導〕由美國主導的「環太平洋軍事演習」(RIMPAC2020)於17日展開,除了日本海上自衛隊昨天公佈演練砲擊畫面外,環太平洋演習推特帳號今天清晨更公佈日加澳等國軍艦共同巡弋的畫面。

環太平洋軍演今天在推特帳號上發出照片,公佈加拿大皇家海軍「里賈納號」(FFH-334)主導日本愛宕級護衛艦「足柄號」(DDG-178)、澳洲皇家海軍澳洲海軍驅逐艦「荷巴特」號(DDG-39)及巡防艦「阿朗塔號」(FFH-151)聯演畫面,而日本與澳洲軍艦一字排開的畫面也被記錄下來。

由美國主辦的環太平洋軍事演習17日在夏威夷登場,演習至8月31日結束,今年共有南韓、加拿大、澳洲、日本、菲律賓、新加坡、紐西蘭、汶萊、法國等國家參加,而美日軍演也在同一時間舉辦,具有強化對中牽制的效果。

Royal Canadian Navy (@RoyalCanNavy) ship HMCS Regina (FFH 334) conducts Officer of the Watch maneuvers with Japan Maritime Self-Defense Force (@jmsdf_pao_eng) ship JS Ashigara (DDG 178), and @Australian_Navy ships HMAS Hobart (DDG 39) and HMAS Arunta (FFH 151) during RIMPAC 2020. pic.twitter.com/ch9z0Dl4ZJ