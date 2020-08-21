中國攻略巴紐 「布圖卡學園」成前哨站

2018年11月16日，中國國家主席習近平訪問位於巴布亞紐幾內亞首都摩士比港的布圖卡學園。（美聯社）

2020-08-21 05:58:58

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕澳洲《雪梨晨驅報》指出，中國斥資2800萬美元（約8.3億台幣）協助巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）興建的教育機構「布圖卡學園」（Bukaka Academy），已成為中國在巴國擴張勢力的前哨站與重要象徵。該校校園裡除了有巴中兩國的國旗、孔子的海報，還有中國教育界知名數學家華羅庚的肖像，校名甚至採中英雙語書寫。

布圖卡學園位於巴紐首都摩士比港，董事會主席是巴紐華人協會會長倪玉梅，與巴國前總理歐尼爾（Peter O'Neill）交情深厚，職掌歐尼爾的基金會。倪玉梅1989年移居巴國，今年7月回覆中國國家主席習近平給布圖卡學園的信時，除盛讚習近平的「大國領袖風範」，還強調不會辜負習近平的「期望」，辦好學園，為巴紐培育人才、傳承兩國友誼。

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世界銀行指出，巴紐800多萬人口大部分生活在鄉村地區，面臨嚴峻的健康、教育、經濟機會的挑戰。而中國正透過創設布圖卡學園等方式，擴大對巴紐的投資，增強北京當局的軟實力，包括機場跑道擴建、海鮮出口訂單、武漢肺炎醫療協助，以及興建國家法院大樓等，都有中國參與的痕跡。

中國在巴紐擴張勢力，對澳洲構成重大挑戰。巴紐是澳洲唯一一個支持中國推動港區國安法的密切貿易夥伴。澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）指出，過去6個月來，中國駐巴紐大使薛冰已和巴紐內閣會晤6次，其中2次甚至直接見到總理馬拉普（James Marape）。巴紐媒體也會播送薛冰針對新疆、香港、武漢肺炎議題的意見，顯見中國在巴紐的影響力急速膨脹。

美國一再警告中國利用「掠奪式經濟」（predatory economics）破壞印太地區穩定，盛產天然氣的巴紐便為例證之一。巴紐去年底公布的預算數據顯示，巴紐對最大債權國中國的年度償債金額到至2023年預料將暴增25％，赤字規模將達空前水準。巴紐將其財政困境歸咎於前朝政府的揮霍，導致當局被迫不斷舉債，國債規模已達國內生產毛額（GDP）的42％，遠高於35％的法定上限，收支平衡變得遙不可及。

此外，中國為了競逐全球第一個成功開發出武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗的龍頭地位，據傳可能已悄悄地在巴紐展開人體實驗。法新社20日報導，中國國有企業「中國冶金科工集團」（MCC）旗下公司近日知會巴紐政府，該公司雇員已接種武肺疫苗，引發外界質疑中國是否以巴紐民眾當白老鼠，巴紐政府已對此展開調查。

2020年7月6日，中國駐巴布亞紐幾內亞大使薛冰向布圖卡學園董事會主席倪玉梅轉交中國國家主席習近平的覆函。（取自中國駐巴紐大使館網頁）

2018年11月16日，中國國家主席習近平訪問位於巴布亞紐幾內亞首都摩士比港的布圖卡學園。（美聯社）

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