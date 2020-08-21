中國攻略巴紐 「布圖卡學園」成前哨站
〔編譯黃靖媗／綜合報導〕澳洲《雪梨晨驅報》指出，中國斥資2800萬美元（約8.3億台幣）協助巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）興建的教育機構「布圖卡學園」（Bukaka Academy），已成為中國在巴國擴張勢力的前哨站與重要象徵。該校校園裡除了有巴中兩國的國旗、孔子的海報，還有中國教育界知名數學家華羅庚的肖像，校名甚至採中英雙語書寫。
布圖卡學園位於巴紐首都摩士比港，董事會主席是巴紐華人協會會長倪玉梅，與巴國前總理歐尼爾（Peter O'Neill）交情深厚，職掌歐尼爾的基金會。倪玉梅1989年移居巴國，今年7月回覆中國國家主席習近平給布圖卡學園的信時，除盛讚習近平的「大國領袖風範」，還強調不會辜負習近平的「期望」，辦好學園，為巴紐培育人才、傳承兩國友誼。
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世界銀行指出，巴紐800多萬人口大部分生活在鄉村地區，面臨嚴峻的健康、教育、經濟機會的挑戰。而中國正透過創設布圖卡學園等方式，擴大對巴紐的投資，增強北京當局的軟實力，包括機場跑道擴建、海鮮出口訂單、武漢肺炎醫療協助，以及興建國家法院大樓等，都有中國參與的痕跡。
中國在巴紐擴張勢力，對澳洲構成重大挑戰。巴紐是澳洲唯一一個支持中國推動港區國安法的密切貿易夥伴。澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）指出，過去6個月來，中國駐巴紐大使薛冰已和巴紐內閣會晤6次，其中2次甚至直接見到總理馬拉普（James Marape）。巴紐媒體也會播送薛冰針對新疆、香港、武漢肺炎議題的意見，顯見中國在巴紐的影響力急速膨脹。
美國一再警告中國利用「掠奪式經濟」（predatory economics）破壞印太地區穩定，盛產天然氣的巴紐便為例證之一。巴紐去年底公布的預算數據顯示，巴紐對最大債權國中國的年度償債金額到至2023年預料將暴增25％，赤字規模將達空前水準。巴紐將其財政困境歸咎於前朝政府的揮霍，導致當局被迫不斷舉債，國債規模已達國內生產毛額（GDP）的42％，遠高於35％的法定上限，收支平衡變得遙不可及。
此外，中國為了競逐全球第一個成功開發出武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗的龍頭地位，據傳可能已悄悄地在巴紐展開人體實驗。法新社20日報導，中國國有企業「中國冶金科工集團」（MCC）旗下公司近日知會巴紐政府，該公司雇員已接種武肺疫苗，引發外界質疑中國是否以巴紐民眾當白老鼠，巴紐政府已對此展開調查。