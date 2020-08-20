巴紐人當白老鼠？中企海外雇員測試武肺疫苗引疑慮

圖為尚在研發階段的武漢肺炎疫苗。（法新社檔案照）

2020-08-20 20:58:16

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國競逐全球第一個成功開發出武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗的龍頭地位，已悄悄在太平洋島國巴布亞紐幾內亞展開人體測試。國企「中國冶金科工集團」（MCC）旗下公司近日知會巴紐政府，該公司雇員已接種武肺疫苗，若檢疫驗出陽性是接種疫苗後的「正常反應」。此事引起外界擔心中國是否拿巴紐人當疫苗實驗白老鼠，巴紐政府已經著手調查。

在巴紐營運一座大型鎳礦場的中國冶金科工巴紐子公司「瑞木鎳鈷管理公司」（Ramu NiCo），知會當地政府此事。巴紐衛生部長耶塔．王（Jelta Wong）說，該公司向衛生部說明，本月一批48名自中國返回巴紐的雇員，在返回巴紐前，「已於8月10日接種新型冠狀病毒疫苗」，若在新冠病毒檢驗時出現陽性反應，「這是接種疫苗後的正常反應，並非感染」。

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巴紐政府已要求北京方面「立即說明」，政府防疫工作指揮官曼寧（David Manning）20日說，「我正要求中國大使解釋」，巴紐政府「目前並未、在國家訂出規範和世界衛生組織（WHO）批准前也不會認可（新冠病毒）疫苗」；衛生部同時下令，禁止在該國進行新冠疫苗測試、人體試驗和未經批准的治療。一架搭載150名中國員工、預計20日抵達該國的包機，已遭當局禁止降落。

之前，中國方面曾經表示，將對國企和軍方人員施打新冠病毒疫苗，進行試驗。但是不清楚這些測試是否針對國企海外雇員進行。中國冶金科工海外雇員接種疫苗一事，更令人擔心，瑞木鎳鈷公司員工可能規避入境防疫程序，疫苗可能是在巴紐非法接種，或者甚至拿巴紐公民做人體試驗。

中國駐巴布亞紐幾內亞大使薛冰回覆「法新社」詢問此事，表示「目前沒有任何評論。不過，有件事可以肯定的是，中國目前未在本地（巴紐）進行（新冠病毒）測試」。

北京正與坎培拉政府在太平洋島國進行「疫苗外交」角力。在中國冶金科工的巴紐雇員接種新冠疫苗消息傳出前，澳洲總理莫里森才宣布，若澳洲生產出有效疫苗，將提供給太平洋島國和一些東南亞國家。

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