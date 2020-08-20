軍情動態》美軍開測KC-46A加油機防衛系統 估能進一步深入戰區

美國空軍上週展開KC-46A空中加油機的防衛系統測試，圖為美國空軍KC-46A加油機。（路透）

2020-08-20 10:21:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國空軍上週展開KC-46A空中加油機的防衛系統測試，除能加強反制紅外線導引飛彈的能力外，KC-46A加油機未來有機會能更深入戰區，提高部署整備能力，並為美軍創造醫療後送的潛能。

據《Defence Blog》報導，美國空軍指出，上週美軍第22飛機保養維修中空軍人員已經開始測試KC-46A加油機的大型飛機紅外線反制系統（LAIRCM），避免加油機遭到地對空紅外線導引飛彈襲擊。美軍技術中士巴林特（Spencer Balint）表示，「KC-46加油機是設計來深入戰鬥區的，能夠進入其他加油機以前到不了的地方」。

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針對防衛系統，巴林特說，「這讓KC-46加油機如虎添翼，因為該系統能讓飛機進一步挺進戰區，深化部署整備」，他還提到，「當飛機裝上了自我防衛系統後，這將為我們創造醫療後送的潛能」。

大型飛機紅外線反制系統具有指向性、主動性紅外線干擾器，設計來抵禦各式地面發射的紅外線導引飛彈（熱追蹤），該系統能干擾紅外線導引飛彈的追蹤器，讓來襲飛彈錯過目標，另外，該系統還能自動偵測飛彈發射，判斷是否構成為協，然後啟動高強度的雷射反制系統，進行飛彈追縱，並將飛彈擊落。

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