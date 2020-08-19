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    軍情動態》不容挑戰！ 美日在東海進行大規模空中聯合軍演

    美軍與日本航空自衛隊昨天（8月18日）在日本海、東海以及沖繩周邊海域進行大規模空軍聯合軍演，雙方共派出多達39架各式戰鬥機以及轟炸機進行聯演。（圖擷取自美國太平洋空軍官網）

    美軍與日本航空自衛隊昨天（8月18日）在日本海、東海以及沖繩周邊海域進行大規模空軍聯合軍演，雙方共派出多達39架各式戰鬥機以及轟炸機進行聯演。（圖擷取自美國太平洋空軍官網）

    2020-08-19 19:57:43

    〔即時新聞／綜合報導〕美軍與日本航空自衛隊昨天（8月18日）在日本海、東海以及沖繩周邊海域進行大規模空軍聯合軍演，雙方共派出多達39架各式戰鬥機以及轟炸機進行聯演，與此同時也進行24小時「轟炸機特遣隊」打擊訓練；美國太平洋空軍司令維斯巴赫（Ken Wilsbach）強調，美國的空軍優勢是能夠與國際夥伴、盟友以及合作對象採取聯合行動，在我們選擇的時間及地點「挑戰對手」。

    綜合外媒報導，日本航空自衛隊（簡稱空自）與美國空軍、海軍以及海軍陸戰隊進行空中聯合軍演，其中日本出動4個航空團共16架F-15鷹式戰鬥機以及4架F-2戰鬥機，美軍則出動3架B-1槍騎兵（Lancer）戰略轟炸機、10架F-15鷹式戰鬥機、1架E-3哨兵式空中預警機、2架F/A-18大黃蜂式戰鬥攻擊機以及3架F-35B「閃電II」戰鬥機，雙方進行空軍編隊整合訓練，以提高默契、戰術配合度以及操作能力。

    與此同時，美軍另外還出動4架B-1槍騎兵戰略轟炸機、2架B-2「幽靈」戰略轟炸機（Spirit）及4架F-15C鷹式戰鬥飛抵日本海，從8月17日起展開24小時「轟炸機特遣隊」（BTF）遠程打擊訓練。

    美國太平洋空軍司令維斯巴赫四星空軍上將表示，這些同時進行的空軍任務訓練展示了美軍的能力以及戰鬥意願，「美國可進行各種主動、可擴展的戰略選擇，並快速部署美軍單位」，以支持並確保印度-太平洋地區的自由開放；日本空自幕僚長（參謀長）井筒俊司空將指出，在空自與美軍接連進行聯合軍演，這些努力將加深美日兩國作為盟友以及國際夥伴的關係，「在複雜的情況下進行訓練，不僅可以提高戰術執行能力，也可以提升雙方默契以及合作能力」。

    美國太平洋空軍司令維斯巴赫表示，這些同時進行的空軍任務展示了美軍的能力以及意願，「美國可以主動提供各種主動、可擴展的戰略選擇，並快速部署美軍單位」。（圖擷取自美國太平洋空軍官網）

    美國太平洋空軍司令維斯巴赫表示，這些同時進行的空軍任務展示了美軍的能力以及意願，「美國可以主動提供各種主動、可擴展的戰略選擇，並快速部署美軍單位」。（圖擷取自美國太平洋空軍官網）

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