軍情動態》美國新一代戰鬥搜救直升機 完成首次空中加油測試

美國空軍在昨天（8月10日）宣布，新一代戰鬥搜救直升機HH-60W「快樂綠巨人2式」（圖右）目前已完成首次空中加油的測試。（圖擷取自美國空軍官網）

2020-08-11 16:58:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國空軍昨天（8月10日）宣布，新一代戰鬥搜救（CSAR）直升機HH-60W「快樂綠巨人2式」目前正在進行空中加油測試，已完成首次空中加油任務。

綜合媒體報導，目前HH-60W「快樂綠巨人2式」的測試已經來到為期2週的空中加油階段，在8月5日於美國佛羅里達州的埃格林空軍基地（Eglin Air Force Base）上空約3000英尺（約914.4公尺）處，以時速大約200公里的飛行速度與HC-130J加油機進行加油測試。

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在整個測試中，直升機在進行空中加油時，機組人員與工程師會評估與加油機連接的能力以及穩定度，並監控燃油輸送的速度，以評估操作人員在空中加油的難度；空軍第413飛測中隊戰鬥搜救直升機負責人懷特克（Joe Whiteaker）表示，空中加油的能力在戰鬥搜救任務中不可避免，因這大大擴展了直升機的任務範圍，能在更大的戰場範圍執行搜救任務。

除了進行白天加油外，測試還包括在夜間進行空中加油，屆時駕駛將帶上夜視鏡進行作業，會比日間更難掌握遠近距離感；美國空軍的戰鬥搜救直升機常搭配HC-130出勤，其能提供空中加油，通信中繼等支援，進而擴大戰鬥搜救的範圍與作業能量。

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