武漢肺炎》全球逾2200萬人確診 超過78萬人病歿

美國紐約街頭19日一名女子舉標語抗議，要求官方加強防疫規定保護農場工人。（法新社）

2020-08-19 23:59:55

〔中央社〕法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治標準時間19日11時（台灣19日晚間7時），從去年底中國爆發疫情以來，全球至少78萬1194人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。

2019冠狀病毒疾病疫情肆虐全球196個國家及地區，累計確診數至少有2218萬7780例，其中至少1387萬4900人目前被認為已經康復。

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法新社蒐集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分。許多國家只檢測有症狀或嚴重病例。

全球昨天通報新增6568起死亡病例及25萬397起感染病例。新增病逝人數最多的國家是巴西（1352死）、美國（1226死）及印度（1092死）。

美國是疫情最嚴重國家，累計17萬1833人病故、548萬2823人確診，至少189萬8159人被宣告已康復。

其他疫情重災區還包括巴西（10萬9888人喪生、340萬7354人染疫）、墨西哥（5萬7774人喪生、53萬1239人染疫）、印度（5萬2889人喪生、276萬7273人染疫）及英國（4萬1381人喪生、32萬286人染疫）。

依照染疫死亡數與人口的比例，比利時是死亡率最高的國家，每10萬人就有86人染疫喪生，其次是秘魯（81人）、西班牙（61人）、英國（61人）及義大利（59人）。

中國（不含香港、澳門）境內迄今通報8萬4888例確診，累計4634人死亡，7萬9685人已康復。

拉丁美洲和加勒比海地區累計24萬6473死、631萬6389例確診；歐洲累計21萬1329死、358萬8985例確診；美國和加拿大累計18萬909死、560萬5869例確診；亞洲累計8萬2670死、415萬8901例確診。

中東地區累計3萬3029死、135萬3953例確診；非洲累計2萬6301死、113萬7392例確診；大洋洲累計483死、2萬6298例確診。

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