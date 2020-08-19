武漢肺炎》抗疫優先！ 印尼暫緩9800億遷都計畫

印度首都將從雅加達遷移到婆羅洲島上，但這項330億美元的遷都計劃已因疫情被迫暫緩。（路透）

2020-08-19 20:08:43

〔即時新聞／綜合報導〕印度首都將從雅加達遷移到婆羅洲島上，但總統佐科威（Joko Widodo）這項雄心勃勃的330億美元（約新台幣9800億元）遷都計劃已被迫暫緩，政府官員說，經濟復甦和戰勝武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）是第一要務。

綜合外媒報導，負責監督新首都總體規劃的國家發展計劃部長蘇哈索（Suharso Monoarfa）表示，新城市的政府大樓計畫將暫緩建設，直到印尼在抗疫道路上看到「隧道盡頭的光」為止。

請繼續往下閱讀...

蘇哈索週二接受採訪時說，「我們將經濟復甦和戰勝疫情列為第一要務」。他表示，「當情況改善時，我們才會決定遷都到時候會做什麼」。印尼今日新增1902例武肺確診病例，使總數達到14萬4945例，死亡增加69例，累計6346人病逝。

蘇哈索表示，遷都計畫動土可能會延後到2022年或2023年，因為政府目前將重點放在尋找並向近2.7億人配發武漢肺炎疫苗上。

印尼政府最初計畫2021年開始建造國家宮（state palace，印尼總統府）和其他建築，同時還要升級機場，港口以及在林區建造專用於改造成新智慧城市的通道，公務員則在佐科威任期最後一年的2024年開始搬遷。

佐科威在去年啟動這項遷都計畫，試圖減輕當前首都雅加達的負擔，這座位在爪哇島上的城市有1000萬人口，交通大塞車，還面臨經常性洪水，且因過度開採地下水而持續下沉。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法