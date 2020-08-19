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    南韓推醫科生擴招引反彈 醫界月底擬2度罷工

    南韓政府與醫界持續因醫科生擴招政策發生衝突，雙方會談後仍未縮小意見差距，醫界將於本月26日至28日第2次罷工。圖為南韓實習醫生和住院醫師7日上街抗議政府的醫療政策。（美聯社）

    南韓政府與醫界持續因醫科生擴招政策發生衝突，雙方會談後仍未縮小意見差距，醫界將於本月26日至28日第2次罷工。圖為南韓實習醫生和住院醫師7日上街抗議政府的醫療政策。（美聯社）

    2020-08-19 21:44:35

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情再度升溫之際，政府與醫界持續因醫科生擴招政策發生衝突，雙方在今（19）日緊急會談後仍未縮小意見差距，醫界將於本月26日至28日第2次罷工。

    綜合韓媒報導，南韓醫生協會本月14日第一次發起全國醫生集體罷工，抗議政府推動醫科生擴招政策。保健福祉部部長朴淩厚今日與醫生協會會長崔大集舉行緊急會談後，雙方仍未能縮小意見差距。

    朴淩厚表示，政府提議開放一切可能性，醫界則要求取消相關所有政策。當局認為，醫科生擴招可增加醫生數量，有助於消除地區之間的醫療差距，改善農村醫療，並能更好地應對像武漢肺炎的大流行病。

    根據南韓政府的規劃，擬從2022年起的未來10年中，將醫科生的入學名額增加4000個，並開設一間新的公立醫學院。該計畫將使2022年至2031年間，每年醫科生錄取人數從目前3058人增至3458人。

    南韓醫生強烈反對增加醫科生入學名額，稱增加醫生人數只會導致更多的競爭並損害醫療品質，醫界也認為，增加醫生人數無助於緩解城鄉之間的醫療資源差距。協會發言人說，「令人遺憾的是，即使有約2700名醫學生揚言要抵制國家執照考試，還有許多實習醫生提出辭職，政府仍未改變立場」。

    據政府消息，該協會表示，只有政府宣佈取消醫科生擴招增設等政策才能再進行討論。協會方面還表示，第三次實習醫生罷工將於21日如期舉行，26日至28日還將舉行第2次全國醫生集體罷工。

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