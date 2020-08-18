5天累計近千例確診！南韓新增246例 政府恐祭更嚴格措施防疫

南韓境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，近日似因教會群聚，感染人數持續攀升。示意圖。（歐新社）

2020-08-18 10:35:42

〔即時新聞／綜合報導〕南韓境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，近日似因教會群聚，感染人數持續攀升，南韓中央防疫對策本部今公布，截至零時較前1日新增246例確診，全國累計已達1萬5761例。由於與首爾的教會相關病例並未出現緩和跡象，加上病例數激增，大首爾地區可能將祭出更為嚴格的預防措施。

綜合韓媒報導，過去5天內，南韓新增近1000個病例。最新報告的246例中，235例社區感染、11例境外移入，首爾佔逾5成（131例）、京畿道周邊也有52例。

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報導指出，南韓政府16日已將首爾、京畿防疫響應級別提升至2級，雖建議避免於室、內外分別舉辦50人、100人以上集會，但仍允許民眾維持大部分日常活動。不過，南韓保健福祉部中央事故處置本部官員今指出，有鑑於首都圈疫情形勢嚴峻，正考慮不經14天宣導期，直接採取2級響應完全狀態。

報導提到，與首爾城北區愛第一教會相關病例數，截至週一已來到319例，京畿道龍仁市我們第一教會也有131例。另外，先前曾妨礙政府疫調、不甩居隔還率眾上街抗議的愛第一教會牧師全光焄，據報病毒檢測陽性染疫。

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