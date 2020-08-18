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    比「新天地教會」還糟！ 愛第一教會現二代傳播 軍警醫護都中鏢

    南韓「愛第一教會」負責牧師全光焄在15日號召民眾上街示威遊行，17日防疫當局宣布全光焄確診。（美聯社）

    南韓「愛第一教會」負責牧師全光焄在15日號召民眾上街示威遊行，17日防疫當局宣布全光焄確診。（美聯社）

    2020-08-18 16:56:49

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）第3波疫情漸趨失控，自12日爆出首爾城北區「愛第一教會」有信徒確診，截至今日中午12時，該教會已有457人確診，且已出現二代傳播現象。近日，陸續有醫院護士、士兵、警察被確診信徒傳染，擁有56萬教徒、韓國最大教會汝矣島純福音教會也爆確診病例，疑似與「愛第一教會」有關，防疫當局表示，現況比「新天地教會」時期還糟，防疫形勢空前嚴峻。

    綜合韓媒報導，南韓首爾城北區「愛第一教會」疫情持續擴散，目前感染鏈已有「二代傳播」的現象，且蔓延至多個場所，連醫院都淪陷。首爾市西大門區的延世醫院傳出1名護士曾在9日到訪「愛第一教會」，之後仍正常上班，還跟其他同事一起吃飯。17日這名護士「確診」，而她的同事也在今日證實被她傳染。目前2名護士工作的眼科部門已關閉、消毒，但該部門每天都會接觸500至600名病患，擔心疫情已擴散。

    此外，軍隊、警察局也傳確診，韓國多個教會也爆出「愛第一教會」的關聯病例，甚至擁有56萬教徒、韓國最大教會汝矣島純福音教會也爆唱詩班成員確診，疑似是被信奉「愛第一教會」的丈夫感染，目前汝矣島純福音教會已有4例確診，教會急規定今起2週內的禮拜活動都改為「現上直播」，並禁止教徒出入教會。

    韓國防疫當局今日表示，目前防疫形勢「空前嚴峻」，遠比2月的「新天地教會」群聚感染還棘手、複雜，並說本週將成為決定疫情是否會全國大流行的關鍵時期，並呼籲首爾市和京畿道居民儘量減少不必要的外出。

    此波疫情源頭「愛第一教會」已成眾矢之的，在爆出首例確診後，教會仍試圖隱瞞教徒名單、防礙疫調，其負責牧師全光焄在15日號召民眾上街示威遊行後，昨天確診，至今仍有幾百名信徒失聯，還有2名確診信徒先後逃出隔離點，1人仍在逃。

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