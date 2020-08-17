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    「愛第一教會」牧師全光焄爆確診！ 恐面臨南韓政府索賠

    南韓基督教總聯合會會長全光焄牧師確診感染武漢肺炎。（YouTube影片擷圖）

    南韓基督教總聯合會會長全光焄牧師確診感染武漢肺炎。（YouTube影片擷圖）

    2020-08-17 17:09:35

    〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓「愛第一教會」負責牧師兼南韓基督教總聯合會（簡稱韓基總）會長全光焄，15日才因違反《感染病防治法》，不甩居家隔離規定，上街參加集會，遭南韓政府控告，沒想到17日就傳出他確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），震驚各界。此外，全光焄涉嫌違反南韓《感染病預防法》，根據法條規定，違反病毒檢測命令的人員將被處以200萬韓元（約5.4萬台幣）以下罰款，以後恐面臨政府的索賠。

    據《韓聯社》報導，全光焄17日確診武漢肺炎，防疫當局表示，「目前全光焄牧師已經在醫院進行隔離治療，15日曾在光復節集會遊行中，與全牧師進行接觸的民眾，請盡速配合隔離與檢測。」

    韓基總去年組成「泛國民鬥爭本部」，每週日在光化門教保大廈門前舉行主日崇拜，要求總統文在寅下台。首爾因應疫情禁止集會活動，韓基總會日前改在教堂舉行禮拜。

    南韓防疫部門曾命令「愛第一教會」本月7日至13日出入的人員，需接受武肺病毒檢測，但教會卻將全光焄排除在名單之外。

    全光焄更違反居家隔離規定，號召群眾參與首爾光化門集會，期間並無配戴口罩，還宣稱「我現在很安全，也沒發燒，根本沒有病徵，然而（市府）卻還是將我視為隔離對象」。他在接受媒體採訪時表示，教會內病例是因外界「投毒」造成，讓自己無法參與集會，引起爭議。

    南韓防疫部門曾命令「愛第一教會」7日至13日出入的人員，需接受病毒檢測，但教會卻將全光焄排除在名單之外。

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