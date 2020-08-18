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    西非馬利疑發生軍事叛亂 首都附近基地傳槍響

    西非馬利的挪威大使館和一名安全部門消息人士今日稱，首都巴馬科外可能有一場軍事叛亂正在發生。圖為馬利總統凱塔。（路透）

    西非馬利的挪威大使館和一名安全部門消息人士今日稱，首都巴馬科外可能有一場軍事叛亂正在發生。圖為馬利總統凱塔。（路透）

    2020-08-18 19:52:08

    〔即時新聞／綜合報導〕西非國家馬利（Mali）的挪威大使館和一名安全部門消息人士今（18）日稱，首都巴馬科（Bamako）外可能有一場軍事叛亂正在發生。

    《路透》報導，當地居民和安全部門消息來源表示，巴馬科郊外約15公里處的卡帝（Kati）軍事基地傳出槍響，但還不清楚誰向誰開火。該軍事基地曾在2012年發生叛亂引發政變。

    一名負責馬利非政府組織安全的消息人士說，總理辦公室附近也傳出槍響。

    挪威駐馬利大使發信給公民表示，「大使館已收到武裝部隊發生兵變的通知，部隊正在前往巴馬科，挪威公民應謹慎行事，最好待在家裡待情況清楚為止。」

    法國大使館也在給公民的一封信中說：「由於18日上午在巴馬科發生嚴重動亂，建議立即留在家裡。」

    一名安全部門消息人士也說，「是的，兵變。軍隊已拿起了武器」。軍方發言人證實卡帝基地有人開槍，但沒有提供進一步消息。

    自6月以來，反對派針對現任總統凱塔（Ibrahim Boubacar Keita）發起大規模抗議活動，呼籲凱塔辭職，指責他未能解決安全和貪腐問題。聯合國和人權活動家說，至少有14人在抗議活動喪生。

    馬利在2012年時發生軍事基地叛變導致政變，推翻了當時的總統圖雷（Amadou Toumani Toure），圖雷自己也曾在1991年發動軍事政變，推翻當時的總統穆薩·特拉奧雷（Moussa Traoré）。

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