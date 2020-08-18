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    武漢肺炎》疫情恐全面擴散 南韓祭出多項強化防疫措施

    南韓近期爆發教會群聚感染使首爾首都圈疫情再次惡化，昨天（8月18日）更一舉新增246人確診，使南韓政府大為緊張，南韓總理丁世均（見圖）今天（8月18日）祭出多項強化的防疫措施。（美聯社）

    南韓近期爆發教會群聚感染使首爾首都圈疫情再次惡化，昨天（8月18日）更一舉新增246人確診，使南韓政府大為緊張，南韓總理丁世均（見圖）今天（8月18日）祭出多項強化的防疫措施。（美聯社）

    2020-08-18 19:43:19

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情原先已趨緩，但近期爆發教會群聚感染使首爾首都圈疫情再次惡化，昨天（8月18日）更一舉新增246人確診，使南韓政府大為緊張，今天（8月18日）更祭出多項強化的防疫措施，包括首都圈全面禁止室內50人、室外100人以上的群聚行為，夜店、卡拉OK、網咖等12類高危險場所以及室內公共場所全面禁止營業，但防疫對策本部擔心「疫情恐全面擴散」。

    根據《韓聯社》報導，南韓中央防疫對策本部在今天（8月18日）表示，過去新天地教會、物流中心和梨泰院夜店等相關群聚感染發生時，當局都可大致確定感染者範圍，但近來首都圈多處相繼爆發群聚感染，且大多是無症狀以及輕度感染者，隨時隨地都可能出現新增確診，近日醫院、軍隊、警方都出現確診者，「無法確定感染範圍，就無法進行隔離措施」，事發現場的傳染路徑調查難度較大，「疫情恐全面擴散，防疫工作空前嚴峻」。

    南韓總理丁世均今天（8月18日）下午宣布，自明日（8月19日）起實施強化版「保持社交距離」防疫措施，包括全面禁止位在首都圈的教會進行集會活動，只允許線上禮拜，另外為遏止首爾首都圈的疫情擴散，首爾、京畿道以及仁川市將同步實施相關防疫措施，包括明日（19日）起首都圈禁止舉行室內50人、室外100人以上的一切集會、聚會和活動，夜店、卡拉OK、自助餐聽、網咖等12類高危險場所和室內公共場所也全面禁止營業。

    由於從8月12日起的5天內全南韓已新增801人確診，其中首都圈就有666人，已出現大傳染的初期徵兆，有鑑於疫情嚴峻，南韓政府考慮跳過2週宣導期，直接針對首都圈發布二級響應狀態，暫不考慮升級至最高的三級響應；另外首爾與京畿道內的幼稚園、小學以及國中等學校，即日起至9月11日到校人數從原本的總人數3分之2降為3分之1，南韓教育部也強烈呼籲各地教育廳將到校出勤率維持在總人數3分之2，南韓國防部也宣布全體官兵即日起停休到8月31日，以遏止疫情擴散。

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