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    「愛第一教會」已315人染疫！ 韓牧師阻疫調、上街示威驚爆確診

    南韓首爾市城北區的「愛第一教會」12日爆教徒確診，目前該教會已有315例關連病例，負責牧師全光焄15日不甩居家隔離規定，參加反政府示威集會，今日傳確診，震驚社會。（圖取自Twitter）

    南韓首爾市城北區的「愛第一教會」12日爆教徒確診，目前該教會已有315例關連病例，負責牧師全光焄15日不甩居家隔離規定，參加反政府示威集會，今日傳確診，震驚社會。（圖取自Twitter）

    2020-08-17 16:59:08

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）首都圈疫情漸趨失控，自12日爆出首爾城北區的「愛第一教會」有教徒確診，截至16日零時該教會已有315人確診，而負責牧師全光焄竟妨礙政府疫調，又不甩居家隔離，在15日帶領多個教會、保守派團體上街示威，讓中央政府氣炸喊告，而今日下午官方證實全光焄確診，呼籲曾跟他接觸過的民眾盡快隔離、檢測，震驚社會。

    綜合韓媒報導，韓國首都圈自12日起爆發教會群聚感染事件，首爾城北區的「愛第一教會」和京畿道龍仁市的「我們第一教會」的關聯病例快速增長，截至16日零時，3天內累計548例確診。其中被認為是此波疫情源頭的「愛第一教會」，在爆出首例確診時，其負責牧師、南韓基督教總聯合會會長全光焄涉嫌蓄意隱瞞、遺漏教會調查名單，甚至散播謠言故意推延信徒的病毒檢測，妨礙政府疫調。

    更離譜的是，全光焄在15日違反「居家隔離」令，帶領多個教會、保守派團體上街，於光化門廣場舉行「反政府示威」，讓中央政府氣炸，16日以違反《感染病防制法》，威脅他人生命安全向全光焄提告。防疫當局今證實全光焄「確診」武漢肺炎，目前在醫院隔離治療，並要求曾在示威遊行上與全光焄接觸過的民眾，盡速配合隔離與檢測，在韓國社會掀起軒然大波。

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