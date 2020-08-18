涉收賄30億元 西班牙前國王流亡阿聯住皇宮飯店

西班牙前任國王卡洛斯一世涉嫌多起貪污醜聞遭到調查，已流亡到阿拉伯聯合大公國。（美聯社資料照）

2020-08-18 08:08:41

〔即時新聞／綜合報導〕82歲的西班牙前任國王卡洛斯一世（Juan Carlos I）日前爆出涉嫌向沙烏地阿拉伯收取高達1億美元（約新台幣30億元）的賄絡，宣布流亡海外。西班牙王室17日證實，卡洛斯一世從本月3日開始，一直身處阿拉伯聯合大公國（UAE）。

《路透》報導，卡洛斯一世涉嫌多起貪污醜聞受到調查，在本月3日宣布自我放逐流亡海外，但並未透露流亡何處，外界一直在猜測他前往的地點。西班牙王室發言人17日表示，「卡洛斯國王已經告訴王室，他在8月3日去了阿拉伯聯合大公國，現在他仍然停留在那裡。」

請繼續往下閱讀...

曾一度受到歡迎的卡洛斯一世在王室成員的稅務欺詐案，以及西班牙經濟嚴重衰退之際，2012年到非洲波札那旅遊時獵殺大象，遭受到嚴重批評，2014年卡洛斯一世宣布退位，並支持兒子菲利普六世（Felipe VI）擔任國王。

卡洛斯一世離開王位後，爭議仍然不斷纏身，今年初被爆向沙烏地阿拉伯收取高達1億美元（約新台幣30億元）的資金，遭到西班牙和瑞士檢察官調查。西班牙國王菲利普六世為了與父親保持距離，不僅停發父親的王室津貼，還宣布放棄繼承父親的個人遺產。

西班牙《ABC日報》報導，儘管卡洛斯一世沒有具體說明他在阿拉伯聯合大公國的哪裡，但是一切都表明他在阿布達比，因為他在那裡有許多朋友，包含王室成員，對方可能給卡洛斯一世提供宮殿作為住所。也有消息指出，卡羅斯一世一直待在阿布達比高檔的酋長皇宮飯店（Emirates Palace Hotel）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法