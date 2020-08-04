8旬西班牙前國王爆收賄 決流亡海外

涉嫌收賄的西班牙前國王卡洛斯一世，宣布已決定離開西班牙。（路透）

2020-08-04 10:31:18

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙前任國王卡洛斯一世（Juan Carlos I）日前爆出涉嫌多起貪污醜聞，西班牙王室3日發布聲明表示，卡洛斯已決定離開西班牙，前往他國居住。

綜合外媒報導，82歲的卡洛斯一世爆發收賄爭議後，西班牙和瑞士檢察官展開調查。西班牙王室3日公開卡洛斯一世致現任國王菲利普六世（Felipe VI）的信件，卡洛斯一世表示，自己私生活的某些事件引起社會大眾關注，為了讓兒子菲利普能夠不受影響的履行國王職責，自己將離開西班牙。

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卡洛斯一世強調，做出這項決定極為煎熬，同時也相當平靜。卡洛斯一世提到，若檢察官有需要，自己將隨時配合調查，信件中則未提到卡洛斯一世要前往哪個國家。菲利普六世則在聲明中肯定父親在歷史上的重要性，並感謝卡洛斯一世對西班牙民主的付出。

卡洛斯一世此舉也震驚西班牙民眾，認為前國王應該留在西班牙接受司法審判，並質疑卡洛斯一世是否有權離國。卡洛斯一世的律師桑切斯胡科（Javier Sanchez-Junco）則表示，委託人並沒有試圖透過流亡海外逃避司法責任，卡洛斯一世依然會配合檢察官調查。

卡洛斯一世在1975年登基，在位期間推動西班牙民主化，2014年6月傳位給兒子菲利普六世。年初因為涉嫌向沙烏地阿拉伯收取高達1億美元（約新台幣30億元）的資金，遭到西班牙和瑞士檢察官調查。

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