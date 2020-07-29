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    武漢肺炎》英祭防疫令恐挫西班牙觀光 西國：努力說服英方

    西班牙境內疑似疫情再起，英國因此發布防疫新規，恐影響西國觀光收益。圖為西班牙巴利阿里群島一景。（美聯社）

    西班牙境內疑似疫情再起，英國因此發布防疫新規，恐影響西國觀光收益。圖為西班牙巴利阿里群島一景。（美聯社）

    2020-07-29 13:24:11

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續，西班牙地區疫情原已平緩，近期卻再現新增病例攀升情況，英國和德國皆採取行動，呼籲國民減少不必要的西國地區旅行，英國更針對自西國返英旅客下達防疫隔離令。對此，原對夏季旅行振興經濟報以希望的西班牙表達不滿，西國外交部長龔薩雷茲（Arancha Gonzalez Laya）表示，政府正在努力說服英方軟化立場。

    2019年英國遊客佔西國觀光人次約2成，北歐遊客不來，恐重挫西國振興經濟期盼；根據《路透》報導，西國觀光勝地「巴利阿里群島（Balearic Islands）」官員阿曼戈爾（Francina Armengol）週二表示，「這很不公平，因為那（英國防疫新規）並不是根據什麼衛生標準而定的」，並補充巴利阿里群島的感染率甚至比英國要低。

    但英國方面立場堅定，表示將堅持防疫隔離措施，同時將「勿前往旅行」的建議範圍擴大至加那利群島（Canarias）和巴利阿里群島。針對相關議題，龔薩雷茲表示，西班牙政府正在努力說服英國，以求其立場軟化。

    旅遊業在西班牙GDP中佔比略高於12%，創造該國近13%的就業機會，北歐旅客的夏季旅行熱潮為當地相當重要的商機；目前原應為旅遊旺季，然受疫情影響，西班牙4至6月間大減約1百萬個職缺，創單季最大降幅，甚至有分析擔憂此跌幅在夏季可能加深。

    原盼靠夏季旅遊振興國內經濟，但此期盼可能再因疫情落空；面對當地疫情疑似升溫，英國及德國都建議國民避免不必要的西國行程，英國更是對自西班牙回國的旅客發出防疫隔離令，規定自西國入境者需自我隔離2週，挪威也有類似防疫規定。

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