武漢肺炎》國外研究證實武肺「傷心」 78％康復者心臟結構改變

國外研究發現，武漢肺炎病毒可能對心臟造成危險長期損害，78%康復者心臟有結構改變。左為確診初期，右則為確診一段時間以後，心臟結構明顯出現變化。（圖翻攝自美國心臟期刊《JAMA》）

2020-07-29 11:51:01

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情全球爆發，病毒變異速度快、潛伏時間長，且會侵入人體各器官，相當難纏。近日，德國最新研究發現，武漢肺炎病毒可能對「心臟」造成危險長期損害，76%康復者出現等同「心臟病發」造成的損害、78%康復者的心臟結構改變，超過半數的染疫身亡者其心臟被發現高濃度病毒量，美國也發現同樣的狀況，相關研究已刊載至心臟期刊《JAMA》上。

根據美國心臟期刊《JAMA》報導，美國團隊在2月27日至4月12日間，抽樣調查紐約市5家醫院中2736名武漢肺炎病患，發現其中985名患者的肌鈣蛋白（troponin）濃度升高，顯示有「心臟發炎」的症狀。

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這項研究結果與德國研究不謀而合，德國法蘭克福大學醫院日前檢查100名武漢肺炎康復者的心臟，經過核磁共振掃描發現，有78人「心臟受損」，顯影顯示有人心包液增多，心臟出現水腫或纖維化現象，也發現76人的肌鈣蛋白濃度升高，等同「心臟病發」造成的損害。而在漢堡的心臟血管中心大學（University Heart and Vascular Centre）在研究39名武漢肺炎死者遺體時，在其中24名死者的心臟組織發現病毒、16人心臟的病毒含量極高，有病毒直攻心臟的跡象。

專家表示，即便康復者體內已經不存在病毒，但可能需要長時間觀察心臟健康，「這些研究發現，將證明新冠肺炎會與某種心肌損傷有關，非常可能是因為病毒感染所致」，並認為隨著感染自然發展，情況變得更清晰，可能有更多與武漢肺炎有關的心肌病及心臟衰竭病例出現，疫情恐引發另一波心臟病問題。

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