西班牙例行檢查海產店 驚見公元1世紀古羅馬陶罐

西班牙當局在例行檢查海產店時，發現數個古羅馬時代的容器「雙耳瓶」（amphorae），其中一些可追溯至公元一世紀。（圖取自西班牙Guardia Civil官網）

2020-07-23 23:01:48

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙當局在例行檢查海產店時，發現數個古羅馬時代的容器「雙耳瓶」（amphorae），其中一些可追溯至公元一世紀，據信這些古文物是從地中海沿岸的沉船中發現。

綜合外媒報導，西班牙國民警衛隊（Guardia Civil）在地中海沿岸城市阿利坎特（Alicante）對商店冷凍海產儲存和銷售進行例行檢查時，官員驚訝地發現店內竟藏有13個古羅馬「雙耳瓶」和1個18世紀的金屬錨。

請繼續往下閱讀...

據悉，這些古物是魚販的兒子在捕魚時發現，並把它們帶回家裝飾店面，當事人表示，他完全不知道這些沉船的年份或重要性，只是覺得這些東西擺在店內會吸引顧客上門。該商店的所有者現因涉嫌違反擁有歷史文物的法律而受到調查。

國民警衛隊表示，這些文物已被移到當地的聖波拉海洋博物館（Santa Pola Sea Museum）調查，數名專家初步確定，13個古羅馬陶器可能來自一世紀，金屬錨可能來自18世紀，還有石灰岩牌匾，上面刻有「ESTE」字樣。

國民警衛隊說，13個陶器大多數是油罐，用於將油運到羅馬，其他雙耳瓶則用於運送葡萄酒和魚露。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

西班牙官員驚訝地發現海產店內竟藏有13個古羅馬「雙耳瓶」和1個18世紀的金屬錨。（圖取自西班牙Guardia Civil官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法