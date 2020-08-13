武漢肺炎》西班牙加利西亞防疫 祭禁菸令
〔即時新聞／綜合報導〕西班牙加利西亞自治區（Galicia）為遏制武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，今（13）日起若民眾無法維持2公尺的社交距離，禁止在公共場所吸菸。西班牙其他地區也在考慮類似措施。
綜合外媒報導，加利西亞自治區首長費耶奧（Alberto Núñez Feijóo）表示，專家們一致認為，在人潮眾多或沒有維持安全社交距離的地方，無限制的吸菸具有極高的感染風險，因此禁止民眾在無法保證能保持社交距離的街道和餐廳露台吸菸。
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西班牙衛生部上月公布的研究支持這項防疫措施。這項研究敘述了吸菸與增加武漢肺炎病毒傳播之間的聯繫，指出由於吸菸者不戴口罩，加上吞雲吐霧時會噴出飛沫，增加了感染風險。
位在西班牙西北部的加利西亞是該國第一個採取這項措施的地區，安達魯西亞、卡斯提爾-拉曼查（Castilla-La Mancha）和卡斯提爾-雷昂（Castilla y León）等地區也在考慮類似措施。
西班牙的疫情從6月單日不到150例，到8月已上升到1500例以上。當局12日通報新增了1690例，加利西亞佔了87例。全國總數已達到近33萬例。
為加利西亞政府提供諮詢的臨床委員會成員維拉（Alberto Fernández Villar）表示，「我們知道菸民不會歡迎這個措施...但我相信我們處於特殊情況。」
南非在3月底開始禁止銷售菸草，當局指這是為了民眾健康，且根據南非醫學專家和世界衛生組織的建議。
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