武漢肺炎》西班牙加利西亞防疫 祭禁菸令

西班牙加利西亞自治區禁止民眾在無法保證能保持社交距離的街道和餐廳露台吸菸。（路透）

2020-08-13 20:12:06

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙加利西亞自治區（Galicia）為遏制武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，今（13）日起若民眾無法維持2公尺的社交距離，禁止在公共場所吸菸。西班牙其他地區也在考慮類似措施。

綜合外媒報導，加利西亞自治區首長費耶奧（Alberto Núñez Feijóo）表示，專家們一致認為，在人潮眾多或沒有維持安全社交距離的地方，無限制的吸菸具有極高的感染風險，因此禁止民眾在無法保證能保持社交距離的街道和餐廳露台吸菸。

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西班牙衛生部上月公布的研究支持這項防疫措施。這項研究敘述了吸菸與增加武漢肺炎病毒傳播之間的聯繫，指出由於吸菸者不戴口罩，加上吞雲吐霧時會噴出飛沫，增加了感染風險。

位在西班牙西北部的加利西亞是該國第一個採取這項措施的地區，安達魯西亞、卡斯提爾-拉曼查（Castilla-La Mancha）和卡斯提爾-雷昂（Castilla y León）等地區也在考慮類似措施。

西班牙的疫情從6月單日不到150例，到8月已上升到1500例以上。當局12日通報新增了1690例，加利西亞佔了87例。全國總數已達到近33萬例。

為加利西亞政府提供諮詢的臨床委員會成員維拉（Alberto Fernández Villar）表示，「我們知道菸民不會歡迎這個措施...但我相信我們處於特殊情況。」

南非在3月底開始禁止銷售菸草，當局指這是為了民眾健康，且根據南非醫學專家和世界衛生組織的建議。

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