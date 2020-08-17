俄14歲網紅少女順利生產 10歲男友非生父也願當爸

戴利亞生產前不斷在社群媒體發布照片，16日產下一名女嬰後，也大方分享好消息，表示自己「經歷了一次艱難的生產過程」。（圖擷取自戴利亞Instagram）

2020-08-17 23:50:12

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯一名年僅14歲的女孩戴利亞（Darya Sudnishnikova）懷孕，並聲稱肚中孩子的父親是年僅10歲的男友伊凡（Ivan），消息一出震驚各界。這名少女16日順利生產，在Instagram上大方分享好消息，表示自己「經歷了一次艱難的生產過程」。

根據《每日郵報》報導，戴利亞今年1月時被當地警方透過醫療機構發現懷有身孕，她當時堅稱腹中胎兒的父親是年僅10歲的男友伊凡，消息一出震驚各界，引發當地媒體爭相報導，許多醫學專家和心理專家也紛紛跳出來分析伊凡為孩子父親的可能性，甚至戴利亞與伊凡還上了當地電視台的節目接受訪問，戴利亞也因此成為了擁有15萬粉絲的網紅。

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但今年5月，戴利亞突然在Instagram上透露，伊凡並不是腹中胎兒的父親，坦承自己在去年遭到一名16歲的男同學性侵，當時因太羞恥而難以說出口。

她在16日順利產下1名重3600克，身高21英寸的女嬰，並發文表示她在西伯利亞克拉斯諾亞爾斯克（Krasnoyarsk）的診所經歷了一次「艱難的生產過程」。警方正在調查此案，並有望從新生女嬰身上提取DNA樣本，以尋找生父。

根據戴利亞在生產前的發文，她的10歲男友伊凡全然接受她的經歷，兩人仍然維持著情侶關係，而伊凡到了16歲時將接任父親職務，但這也取決於他們之間情況。俄國法定結婚年齡為18歲，特殊情況下可以降至16歲。

另外，戴利亞也透露，她被勒令要刪除之前坦承遭性侵的貼文，據悉，她已寫好一篇關於「真正爸爸」的文章，但因全案仍在偵查中不得公開。

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