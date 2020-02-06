驚！13歲少女「腹脹」驗出懷孕…孩子的爸竟只有10歲

俄羅斯一名14歲少女近日轟動全球，不僅僅因為她在13歲就懷孕，令人更傻眼的是，她說孩子的爸是她年僅10歲的小男友！（圖擷取自IG @18_uverdig_iv18_）

2020-02-07 00:10:19

〔即時新聞／綜合報導〕近日，一名俄羅斯的14歲少女轟動全球，不僅僅因為她在13歲就懷孕，令人更傻眼的是，她說孩子的爸爸是她年僅10歲的小男友！少女登上世界頭條爆紅，開始經營IG，希望能成為網紅、接代言賺錢，目前已擁有超過7.8萬名粉絲。

綜合外媒報導，俄羅斯少女達里亞（Daria Sudnishnikova）才剛滿14歲，在熱列茲諾哥爾斯克鎮（Zheleznogorsk）就讀7年級，13歲時，她出現嘔吐、腹脹等症狀，家人剛開始以為她食物中毒，但隨著她的肚子日漸隆起，媽媽埃琳娜（Elena）意識到女兒可能「懷孕」，一驗孕，果真呈現2條線。

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據報導，達里亞驗孕後向媽媽埃琳娜坦承，孩子的爸爸是她10歲、就讀4年級的小男友伊凡（Ivan），她還說，知道自己還年紀很小，但並不想墮胎，而已經癌症末期的埃琳娜也支持女兒的決定，目前正努力抗癌，爭取未來能有更多時間幫忙照顧孫女。

報導也指出，達里亞懷孕後和伊凡會轟動全球，是因為他們接受電視節目訪談，詳細講述他們從1年前認識、交往的種種生活點滴；而被問到如何懷孕時，達里亞則說，他們趁著伊凡媽媽出門時在伊凡家偷嚐禁果，不久後，她開始覺得噁心、想吐，直到媽媽讓她驗孕後，才知道自己懷孕了。

達里亞一夕爆紅後，開始經營個人IG，也在每篇貼文中使用「13歲就懷孕」標記（＃PregnantAt13）、分享自己的生活，希望能成為網紅，與大品牌合作來賺取代言費，目前已擁有超過7.8萬名粉絲。

然而，達里亞13歲就懷孕的消息不僅透過媒體轟動全球，也令不少專家震驚，更有許多人對孩子的爸爸是名10歲的小男童提出質疑，奇怪的是，當地泌尿科醫師格列科夫（Evgeny Grekov）對伊凡進行3次檢驗後，證實尚未發育完全的他，根本沒有精子和睪固酮，不可能是孩子的爸爸。

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達里亞懷孕後和伊凡會轟動全球，是因為他們接受電視節目訪談。（圖擷取自IG @18_uverdig_iv18_）

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