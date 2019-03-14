看YouTube學「自己接生」 年輕媽媽沒成功與兒子雙亡

2019-03-14 18:29

〔即時新聞／綜合報導〕現代人常會透過影音平台YouTube學習許多知識、技能，印度1名26歲的年輕媽媽，竟突發奇想地在YouTube學習「如何幫自己接生」，最後母子均不幸在產程中死亡。

綜合外電報導，印度1名年僅26歲的年輕未婚媽媽，週日（10日）在印度城市戈勒克布爾（Gorakhpur）的租屋處內，於影音平台YouTube上搜尋了「如何幫自己接生」後，試圖靠一己之力將肚中的男嬰生出來。

不幸這名未婚媽媽最後沒有成功完成產程，她的鄰居隔天發現從房內流出的鮮血後，向警方報案，警方破門後看見未婚媽媽與男嬰的屍體，以及散落在屍體旁的剪刀、刀片、針線等等。

由於印度社會對於未婚懷孕仍然相當保守，這名未婚媽媽疑似是因為害怕未婚懷孕被發現後，會受到親友與社會的譴責，才不敢就醫生產。租屋給女子的房東表示，這名未婚媽媽在生產前4天才向他租屋，當時這位未婚媽媽表示，她的母親不久後就會陪她到醫院生產，沒想到最後竟與孩子一起陳屍屋內。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/