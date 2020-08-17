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    NHK報導嘉農甲子園奇蹟！ 謝長廷：為台日棒球淵源做註解

    我國駐日代表謝長廷今日在臉書指出，日本《NHK》在16日插播台灣「嘉農」棒球隊90年前打進甲子園的奇蹟，並強調節目最後有出現「台灣和日本一起加油」字樣的棒球，為台日棒球淵源的歷史做出註解。（圖擷取自Facebook）

    我國駐日代表謝長廷今日在臉書指出，日本《NHK》在16日插播台灣「嘉農」棒球隊90年前打進甲子園的奇蹟，並強調節目最後有出現「台灣和日本一起加油」字樣的棒球，為台日棒球淵源的歷史做出註解。（圖擷取自Facebook）

    2020-08-17 23:23:48

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續蔓延，日本春、夏季甲子園聯賽5月宣布取消，日本高校野球聯盟另行舉辦甲子園交流大會；對此，我國駐日代表謝長廷在臉書指出，日本《NHK》在16日插播台灣「嘉農」棒球隊90年前打進甲子園的奇蹟，並強調節目最後有出現「台灣和日本一起加油」字樣的棒球，為台日棒球淵源的歷史做出註解。

    謝長廷表示，對日本的高中棒球隊來説，進入甲子園比賽是每位選手追求的夢想，今年因為武肺疫情停辦，很多選手、尤其是高三學生相當失望，所以這6天舉辦無觀眾的「甲子園交流大賽」做為補救。

    謝長廷指出，日本NHK體育新聞16日晚間插播一段台灣「嘉農」棒球隊的介紹，強調不同族群（漢人、原住民、日本人）的選手，在90年前為台灣進入甲子園的目標而團結奮鬥的奇蹟。

    謝長廷說：「這時介紹台灣嘉農的故事，特別容易共鳴，影響也大，節目中也提到台灣和日本的棒球淵源，甲子園棒球歷史館的台灣職棒展，最後秀出有『台灣和日本一起加油』字樣的棒球。為這段歷史做了註解。」

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