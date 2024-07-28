不滿美國將在德國部署飛彈 普廷揚言恢復生產中程核武

俄羅斯總統普廷28日在聖彼得堡校閱海軍時，揚言美國一旦在歐洲部署飛彈，俄羅斯將恢復生產中程飛彈。（美聯社）

2024/07/28 18:58

〔編譯張沛元／綜合報導〕俄羅斯總統普廷28日揚言，一旦美國落實在德國或歐洲其他地區部署飛彈，俄國將重新開始生產中程核子武器。

普廷是在聖彼得堡的海軍閱兵式上，發表上述談話。普廷說，倘若美國落實在歐洲部署飛彈的計畫，俄羅斯將自認不再受到稍早單方面暫停部署中程與短程打擊能力的約束。

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美國與前蘇聯在1987年簽署「中程核飛彈條約」（Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty），約定各自銷毀一定數量的中程飛彈，以及禁止持有、製造或射程介於500至5500公里的飛彈。2019年，華府與莫斯科雙雙退出該條約，並互控對方違約。

本月稍早，美國與德國在北大西洋公約組織（NATO）的會議上宣布，美國將在2026年開始於德國「不定期部署」美製長程飛彈，包括戰斧巡弋飛彈。俄羅斯當時就回嗆，美方此舉形同讓歐洲各國首都淪為俄國飛彈的目標。

普廷還說，此等部署將導致「重要的俄國行政與軍事地點」，落入「日後可能攜帶核子彈頭」的美國飛彈的射程範圍內，這些飛彈發射後約10分鐘內就會到達俄國領土。

普廷說，這讓俄方想起冷戰時期的美蘇對峙，當時歐洲曾部署有美製的潘興（Pershing）中程彈道飛彈。

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