因應台灣有事 駐日美軍將新設司令部

鑑於台灣有事，駐日美軍將新設「統合軍司令部」，加強與日本自衛隊的指揮統制合作。（美聯社檔案照）

2024/07/28 18:50

〔駐日特派員林翠儀／東京28日報導〕日本與美國今天在東京舉行外長防長二加二會談，為了加強美軍與日本自衛隊的指揮統制合作，在駐日美軍新設「統合軍司令部」，以做為日本成立海陸空自衛隊「統合作戰司令部」之後的對口單位。另外在今天會談後發表的聯合文件中，更直接指名譴責中國「為了自身利益而犧牲他人，企圖改變國際秩序」。

日美二加二會談相隔一年半在東京召開，由日本外相上川陽子、防衛相木原稔、美國國務卿布林肯、國防部長奧斯汀參加。考慮到台灣有事及北韓的局勢，這次會談的重頭戲為加強日美部隊間的合作，以提高嚇阻力和即時應對能力。

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由於日本預定在2024年度底前成立陸海空自衛隊「統合作戰司令部」，編制約240人，做為與美軍協調的窗口，美方則在這次會談中提出新設「統合軍司令部」的方案。

具體的做法即是在駐日美軍新設「統合軍司令部」，並重新編組為印太司令部司令之下。這項提案也獲雙方共識，並明文列入此次會談的聯合聲明中。雙方也將設立工作小組就此進行緊密的協調。

駐日美軍共約5萬5千名軍人，但駐日美軍司令部並未具有部隊運用及作戰指揮權，所以自衛隊與美軍進行聯合演習或作戰計畫，主要是由設於夏威夷美軍印太司令部負責協調指揮，一旦台灣或朝鮮半島有事，若依現行體制進行協調，將較難即時掌握狀況或進行指揮管制。駐日美軍設立「統合軍司令部」做為窗口，將有助於決策加速。

今天的二加二會談，雙方還就聯合開發和生產防衛裝備達成共識，將尋求共同生產的機會，以擴大地對空攔截飛彈「愛國者3型」（PAC-3）等的生產能力。

另外，配合這次二加二會談的召開，雙方也召開了「延伸嚇阻」首度的部長級會議，藉此表明美國將提供核保護傘在內的戰力保護日本。奧斯汀在會中表示，中俄及北韓正以集中核能力威脅全球安全。因此，延伸嚇阻比以往任何時候都重要。他在今天二加二的會中也強調，延伸嚇阻是美日同盟的核心，美日同盟比以往任何時候都堅固。

日本經濟新聞報導指出，美國在本土以外於北約（NATO）部署核武，雖在東亞周邊沒有部署，但在有事之際，可依靠日本周邊的美軍戰略轟炸機和戰略潛艇發射彈道飛彈，以及美國本土的洲際彈道飛彈（ICBM）等武器。

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