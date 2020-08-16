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    武漢肺炎》星國大馬越南疫情漸穩定 印尼菲律賓燒不停

    越南本日增加11例確診，另有1人因病不幸身亡。圖為河內一景。（歐新社）

    越南本日增加11例確診，另有1人因病不幸身亡。圖為河內一景。（歐新社）

    2020-08-16 22:51:39

    〔即時新聞／綜合報導〕東南亞國家的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情發展出現差別，新加坡、越南與馬來西亞近期已漸趨穩定，但另一方面，菲律賓與印尼仍被居高不下的病例數所困擾。

    《路透》報導，印尼衛生部門通報，今日增加2081例，另有79人不治身亡。目前印尼確診數累計13萬9549例，死亡人數為6150死。菲律賓則宣布增加3420例確診與65人死亡，確診數累計共16萬1253例，死亡人數上升至2665人。

    另據《CNN》 報導，菲律賓內政大臣安紐（Eduardo Año）今日表示，他昨天晚上得知自己的病毒檢驗結果再度呈現陽性。安紐是菲律賓第一位得到武漢肺炎的內閣官員，他於今年3月時首次確診。

    《海峽時報》（The Straits Times）報導，新加坡今日增加86例確診，其中有6例為境外傳入，另有2例屬於社區傳染。目前星國的確診案例數來到5萬5747例，死亡人數停留在27人。

    《自由今日大馬報》 報導，馬來西亞衛生部宣布今日增加25名武漢肺炎確診病患， 當中有16例來自境外傳入，其分別來自沙烏地阿拉伯、印尼、印度、巴基斯坦、泰國、香港、日本、葉門、黎巴嫩與英國。

    馬來西亞衛生部衛生總監阿卜杜拉（Noor Hisham Abdullah）表示，目前仍有216名病患在接受治療，其中有7名病情比較嚴重，需要呼吸輔助器。馬來西亞確診數累計9200例，死亡人數累計125人。

    《越南每日快訊》報導，越南今日增加11例確診與1死，11起案例中來自峴港的病例有8人，首都河內也新增1名，另外2人則是境外輸入，均自日本返國後被隔離。越南確診數累計962例，峴港爆發疫情以來累計24死。

    越南衛生部表示，這些染病身亡的病患本身就已患有各式慢性疾病，其中尤以腎衰竭為最常見。迄今為止，24起死亡案例中，最年輕的是33歲，年紀最大的則為87歲。

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