武漢肺炎》印尼參與中國疫苗測試 1600人等待接種

在印尼萬隆市社區衛生中心進行中國疫苗第3期臨床試驗的志願者注射作業。（歐新社）

2020-08-15 00:51:10

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情蔓延全球，各國競相研發疫苗，中國疫苗準備進入第3期臨床試驗，許多國家紛紛接受臨床測試，包含確診人數高達13萬的印尼。

根據《美聯社》報導，印尼政府於7月初宣布國有企業Bio Farma與中國「北京科興生物製品有限公司」合作，印尼招募1620名志願者施打疫苗，在週二（11日）已進行20名測試者的接種。印尼總統佐科威（Joko Widodo）表示，「我們希望這第3期臨床試驗能在6個月內完成，在明年1月生產疫苗，到時候，若生產作業就緒，印尼的所有人民都能接種。」

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接受疫苗注射的44歲女士瑪迪安娜（Rina Mardiana）說，「我不擔心接受疫苗試驗，我已經上網查過關於中國公司所生產的疫苗相關資訊。我想參與這次的臨床試驗是出於人道主義，我希望疫情快點結束。」這些志願者通過測試，確認健康狀況後，一半的人施打武漢肺炎疫苗，另一半的人則施打安慰劑，並在14天後再接種第2劑，7個月後看到比較結果。

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