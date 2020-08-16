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    軍情動態》北約計畫砸3千億 更換E-3A空中預警機

    針對原型由1970年代的波音707改造而來的E-3A空中預警機，北約目前規劃進行機隊更換，並在2023年之前選出替代的飛機，以趕上在2035前投入使用新機。圖為E-3A先前參加演訓的飛行畫面。（法新社）

    針對原型由1970年代的波音707改造而來的E-3A空中預警機，北約目前規劃進行機隊更換，並在2023年之前選出替代的飛機，以趕上在2035前投入使用新機。圖為E-3A先前參加演訓的飛行畫面。（法新社）

    2020-08-16 11:11:47

    〔即時新聞／綜合報導〕針對原型由1970年代的波音707改造而來的E-3A空中預警機，北約目前規劃進行機隊更換，並在2023年之前選出替代的飛機，以趕上在2035前投入使用新機。新型機隊的預算，目前初步設定在100億美元（約新台幣3000億）左右。

    E-3A（圖右）對於北約的監測任務極為重要，可以持續監視半徑超過400公里的空域，在監視及戰鬥管理任務上有重要地位。圖左4架戰機為龍捲風戰機GR4。（彭博）

    E-3A（圖右）對於北約的監測任務極為重要，可以持續監視半徑超過400公里的空域，在監視及戰鬥管理任務上有重要地位。圖左4架戰機為龍捲風戰機GR4。（彭博）

    據《Defence Blog》指出，根據發布在美國政府網站上的招標訊息，北約打算更換老舊的E-3A空中預警機，預計在2023年找到另外一架可替代的機種，並預計在2035年之前投入使用，範圍則涉及北約的18個國家。這些國家先前剛提出授予美國波音公司10億美元合同，著手升級在北約服役多年的波音E-3A空中預警機，以期E-3A能持續服役到2035年。至於新型機隊的預算，目前初步設定在100億美元（約新台幣3000億）左右。

    報導指出，目前北約有14架E-3A，第一架是在1982年就交付。E-3A對於北約的監測任務極為重要，可以持續監視半徑超過400公里的空域，並將數據回傳給地面、海上及空中，在監視及戰鬥管理任務上有重要地位。

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