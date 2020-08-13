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    軍情動態》美最強EA-18G電戰機 首掛載新一代電戰莢艙飛測

    美國海軍日前表示，EA-18G「咆哮者」電戰機首次完成了掛載新一代中頻段電子干擾莢艙（NGJ-MB）的飛行測試，為其性能升級鋪路。（照片取自美國海軍網站）

    美國海軍日前表示，EA-18G「咆哮者」電戰機首次完成了掛載新一代中頻段電子干擾莢艙（NGJ-MB）的飛行測試，為其性能升級鋪路。（照片取自美國海軍網站）

    2020-08-13 11:27:50

    〔即時新聞／綜合報導〕美國EA-18G「咆哮者」是全球最優秀的電戰機之一，甚至還有在演習中擊落F-22戰機的紀錄。美國海軍日前表示，EA-18G首次完成了掛載新一代中頻段電子干擾莢艙（NGJ-MB）的飛行測試，為其性能升級鋪路。

    綜合外媒報導，美國海軍表示，EA-18G在7日於馬里蘭州的海軍航空站，完成了NGJ-MB的掛載飛行測試。機載電子攻擊系統（AEA）項目負責人奧爾上尉表示，首次飛測看到NGJ-MB的功能完全集成在EA-18G上，他對工作團隊感到非常自豪。

    美國海軍推動「新一代電子干擾莢艙」計畫（Next Generation Jammer，NGJ），以取代舊型的ALQ-99戰術電子干擾莢艙，NGJ依照頻段分成高、中、低3組，中頻段由雷神公司負責，於2016年簽約；低頻段目前由諾斯洛普·格魯曼公司（Northrop Grumman）和L-3通信公司競爭；高頻段則尚未有太多細節。

    NGJ-MB航空機械項目官帕里表示，幾十年來，機載電子攻擊一直依賴ALQ-99。現今的對手正致力開發更先進技術，以克服傳統的干擾器。NGJ-MB將為艦隊提供新能力，維持頻譜優勢，抵禦當前和未來的威脅。

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