川普女婿證實會面「肯爺」 策略師：共和黨試圖分散非裔選票

川普女婿、白宮顧問庫許納日前與饒舌歌手肯伊威斯特會面，民主黨認為肯伊威斯特的參選是試圖分散非裔民眾的選票。（歐新社）

2020-08-14 17:24:32

〔即時新聞／綜合報導〕日前傳出美國總統川普（Donald Trump）女婿、白宮顧問庫許納（Jared Kushner）密會意圖角逐總統一職的饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West），庫許納在13日證實這項消息，提到2人對政策進行普通的對談，並未對肯伊威斯特的參選做過多的討論。

綜合外媒報導，肯伊威斯特日前向媒體透露，自己在科羅拉多州時，曾與庫許納和妻子伊凡卡（Ivanka Trump）會面。庫許納表示，自己和肯伊威斯特進行了友好的對談，但也強調，除了科羅拉多州的會面外，2人沒有進行其他討論。

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庫許納指出，肯伊威斯特和自己已認識10年，2人經常談論不同議題，肯伊威斯特對於這個國家有許多優秀的想法，這也是他試圖投入選舉的原因。

民主黨則認為，肯伊威斯特的參選是試圖分散非裔民眾的選票，民主黨也將庫許納和肯伊威斯特的會面，稱是肯伊威斯特和共和黨合作的證據。民主黨策略師弗格森（Jesse Ferguson）表示，這是一種絕望的策略，因為川普團隊知道自己無法在正面對決中獲勝。

民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）過去則是美國首任非裔總統歐巴馬（Barack Obama）的副總統。副手賀錦麗（Kamala Harris）則是美國首位亞非裔副總統參選人，2人被認為能吸引較多非裔族群支持，且在民調持續領先尋求連任的川普。

肯伊威斯特過去多次公開力挺川普，針對共和黨幫助肯伊威斯特參選的相關言論，川普則否認自己介入，並表示尚未與肯伊威斯特針對總統大選進行對話，但是自己將支持肯伊威斯特的決定。

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