川普嗆賀錦麗「瘋女人」 質疑出生地不具參選資格

美國總統川普13日在白宮記者會上，對民主黨副總統候選人賀錦麗的參選資格提出質疑。（彭博）

2020-08-14 11:41:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）曾多次指控，前總統歐巴馬（Barack Obama）的出生地並非美國，13日的白宮記者會，川普則質疑民主黨副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）的參選資格。同天川普也上節目嗆賀錦麗是「瘋女人」。

綜合外媒報導，近期美國保守派法學教授伊士曼（John Eastman）對賀錦麗的參選資格提出質疑，投書《新聞週刊》（Newsweek）後引起熱議，也吸引到總統川普的注意。川普13日在記者會上表示，自己「聽說」賀錦麗不符合競選資格，不清楚是否為真，川普提到，民主黨應該在公布賀錦麗參選前確認。

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川普強調，這是非常嚴重的議題，因為有人提出賀錦麗沒有參選的資格，因為她不是在美國出生。並提到，專欄的作者是名「高素質」、「有才華」的律師。而專欄文章作者伊士曼過去曾多次公開稱讚川普。

賀錦麗的父母分別為牙買加及印度的移民，賀錦麗出生時，父母都還未成為美國公民，但根據美國憲法第14條修正案，任何在美國境內出生的人，都是美國的合法公民。

川普競選團隊顧問埃利斯（Jenna Ellis）也在13日稍早，轉推質疑賀錦麗資格的專欄文章，並在接受採訪時表示，這是一個值得討論的問題，並呼籲賀錦麗公開回應，同時也向美國民眾證明她真的有資格參選。

川普過去就曾提出「出生陰謀論」，多次質疑前總統歐巴馬出生於肯亞而非美國夏威夷，歐巴馬則公布自己的出生證明，川普也在2016年競選時改口，承認歐巴馬是美國出生的美國人。

川普同（13）日接受《福斯新聞》（Fox News）訪問時，更指稱賀錦麗是名「瘋女人」。川普提到，賀錦麗在聯邦法院大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）提名的聽證會上嚴厲問訊，行為就像是「瘋女人」，憤怒的態度好像自己和卡瓦諾有深仇大恨。川普表示，自己很驚訝「愛睏喬」拜登（Sleepy Joe，Joe Biden）會選一名「激進左派」當副手，讓選舉多一名「瘋女人」。

民主黨副總統候選人賀錦麗是美國首位亞非裔女性副總統候選人。（法新社）

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