川普︰拜登若當選 全美說中文

美國總統川普（左）十一日表示，如果他輸掉十一月大選，中國將「擁有」美國。圖為川普與副手彭斯（右）四月在白宮召開記者會說明武漢肺炎疫情。（法新社檔案照）

2020-08-13 05:30:00

川普暗批拜登「對中軟腳蝦」

〔編譯周虹汶／綜合報導〕積極爭取連任的美國總統川普十一日表示，民主黨準總統候選人拜登和中國都等著看他輸掉十一月大選，如果他輸了，中國將「擁有」美國，屆時「你們將得學說中文！」暗示對手在中國面前是隻軟腳蝦。對此，拜登團隊迅速回批，指稱川普是「美國史上應對中國最弱的總統」。

拜登陣營反譏川普「史上應對中國最弱的美國總統」

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川普是在接受保守派電台節目主持人修伊特（Hugh Hewitt）訪問時，發表前述言論。美國媒體「商業內幕」（Business Insider）報導，自共和、民主兩黨開始備戰總統大選以來，美國淪為武漢肺炎最大疫區，當地民眾對中國的觀感也愈來愈負面，拜登和川普因此紛紛對中國擺出強硬姿態。與拜登不同的是，川普常訴諸直白語言，例如稱疫情是「中國病毒」所引起。

龐皮歐︰川普改變了對中綏靖政策

美國國務卿龐皮歐十日也在年度美國保守派行動大會（CPAC）中表示，川普改變了美國以往對中國的「綏靖」政策，以確保「下一個世紀不是由中國這類威權政權來管治」。龐皮歐在保守派行動大會上接受美國保守聯盟主席施萊普（Matt Schlapp）訪問時表示，川普告訴中共，美國歡迎中國人民成功，希望他們也擁有好的生活，但不是以美國為代價，不是以美國的農民、企業及智慧財產權被中國政府盜竊為代價，「川普總統說，我們不會再容忍這種事情了」。

「美國之音」（VOA）報導，龐皮歐強調，中共與自由世界擁有不同的意識形態，「共產黨人對世界應該如何運行有不同的看法，我們與川普總統都想要確保下個世紀不是由源自中國的威權政權統治的世紀。」如今，美國的對中政策已經從綏靖和接觸，轉變為「希望合作，但不信任而且要核實」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普成功地集結英國、法國、加拿大、日本、印度、澳洲等國，組成一個對抗中國的聯盟。撰稿記者安德爾曼（David A. Andelman）指出，中國認為自己早就該晉升為超級強權，「戰狼外交」只是反映中國與西方的實力變化。因此，中國不僅在南海舉行軍事演習，還在世界各地霸凌各國政府，導致各國願意和美國合作對抗北京，美中衝突已逐漸升級為新的全球冷戰。

對川普暗批拜登是對中軟腳蝦，拜登競選團隊快速反應主管貝茨（Andrew Bates）反譏川普是「美國史上應對中國最弱的總統」，面對這起百年來最具毀滅性的公共衛生危機快速傳播，他認為川普罔顧情報警告，還「附和中共宣傳，淡化威脅並把無所作為正當化」，「川普的失敗讓中國變得更強大」，以致造成全球權力真空讓中國趁虛而入。

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