「非」常想贏 拜登副手賀錦麗 兼具亞非血統

美國民主黨準總統候選人拜登（右）十一日宣布與加州聯邦參議員賀錦麗（左）搭檔問鼎白宮。圖為拜登和賀錦麗今年三月現身密西根州底特律的造勢活動。（路透檔案照）

2020-08-13 05:30:00

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國民主黨準總統候選人拜登（Joe Biden）十一日宣布，與加州聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）搭檔參選，創下美國史上主流政黨推出具有非裔與南亞裔背景的女性問鼎白宮的先例，凸顯非裔選民在拜登擊敗尋求連任的川普這場選戰上的重要性。川普得知「拜賀配」後隨即開酸，狂批賀錦麗「假掰」、「令人討厭」。

七十七歲的拜登在宣布副手人選時表示，賀錦麗是協助他擊敗川普與副總統彭斯，以及從明年一月起領導美國的最佳人選。拜登盛讚五十五歲、曾是加州檢察長的賀錦麗是為小人物奮戰的英勇鬥士、全美最佳公僕之一，「我對於能在這場選戰中與她搭檔引以為傲」。

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現任參議員 曾為加州首位女性、非裔檢察長

賀錦麗則透過「推特」表示，她很榮幸能參與總統選戰，並將竭盡所能協助拜登勝選。她也推崇拜登畢生為美國人民奮鬥，必能團結全國，打造一個能落實理想的美國。拜賀兩人在美東時間十二日午後於拜登故鄉德拉瓦州威明頓首度合體，並發表演說。賀錦麗是加州史上首位女性和非裔檢察長，她的中文名字是二○○三年由舊金山婦女委員蘇榮麗和已故僑領父親蘇錫芬一起取的，以爭取加州華裔選民認同。

民主、共和兩大黨過去近四十年來只推出過三名女性副總統候選人，依序為一九八四年民主黨的費拉洛、二○○八年共和黨的裴琳，與今年的賀錦麗。紐約時報指出，賀錦麗之所以能在眾多人選中脫穎而出，顯示拜登競選團隊對性別、種族與年齡議題的重視。賀錦麗之父是牙買加裔美國黑人，母親為印度人，年齡比拜登小了近兩輪，有助於吸引年輕選民與女性，特別是棄挺川普的郊區選民。

儘管賀錦麗在部分議題上的立場比拜登來得左，但她當初在民主黨黨內初選時，並非黨內進步派的最愛。紐約時報認為，拜登選擇與賀錦麗搭檔，不在於向質疑拜登的進步派年輕選民示好，而是鞏固他的鐵票—溫和派黑人、大專程度婦女與郊區白人。

川普在得知「拜賀配」後推文開酸，嘲諷拜登蠢笨、賀錦麗假掰，簡直絕配，卻會害慘美國，還說賀錦麗是「激進左派」。此外，川普在受訪時也嘲笑賀錦麗在黨內初選時表現欠佳，支持率只有二％，還支持增稅，是超級好打的對手。

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