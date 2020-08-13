美國總統大選》川普笑得曖昧 拜登「王牌」賀錦麗是誰？

拜登打出亞非裔「王牌」賀錦麗，能否影響美國總統大選選情？（美聯社）

2020-08-13 16:55:34

〔影音新聞／綜合報導〕美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden），在11號午間終於公布了自己的副手人選，是今年55歲的加州參議員賀錦麗（Kamala Harris），而賀錦麗也成為第一位亞裔與非裔的副總統參選人。那麼誰是賀錦麗？拜登打出這張「王牌」，有可能左右美國總統大選選情嗎？

賀錦麗出生於加州，父親來自牙買加，是史丹佛大學經濟學教授，母親來自印度，是癌症科學家。從小學到高中，賀錦麗就讀的都是白人學校，大學時進入全美著名的黑人大學「霍華德大學」，之後攻讀加州大學哈斯汀法學院，她畢業後投身法界，2010年獲選為加州檢察總長，後來在2016年進軍國會成為加州聯邦參議員，雖然她的政治歷練並不長，但她的問政表現犀利，後來在2020年投入民主黨的總統初選，更是展現她辛辣的一面。拜登就曾領教過賀錦麗的口才，當時賀錦麗透過「種族議題」打擊拜登，批評拜登在70年代曾經反對「巴士政策（busing）」，和白人家長站在一起，有沒有為當年才小二的賀錦麗想過，「她的未來該怎麼辦？」這番話說得拜登啞口無言，甚至讓拜登民調直落，差點無法成為候選人。

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不過找賀錦麗擔任副手，拜登打著「賀錦麗能吸收非裔票」的如意算盤，卻遭到外界質疑，民主黨的選民最致命的缺點就是「太過冷靜」，民主黨內溫和派的賀錦麗真能激起選民激情？且按照美國過往大選的經驗來看，副總統候選人對於整場選舉的影響不大，非裔族群真的會因為賀錦麗，而投給他們心中代表傳統保守勢力的白人拜登嗎？還剩不到三個月時間，未來美國總統大選還會如何發展，外界都在等著看。

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