肯爺角逐總統位首場造勢談反墮胎 狂言民眾生一個孩子給百萬美金

肯伊威斯特（Kanye West）身穿防彈背心在造勢大會上向支持者發表談話，一度淚崩。（路透社）

2020-07-20 11:47:27

〔即時新聞／綜合報導〕角逐2020美國總統之位、43歲的饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West）今日在南卡羅萊納州（South Carolina，下稱南卡州）北查爾斯頓（North Charleston）舉辦生涯首場造勢活動，他全程未使用麥克風，多次提及《聖經》與基督教教義，屢爆狂言，表示上任後，民眾生下一個孩子就可獲得100萬美元（約台幣2947萬元），談及墮胎時哭訴自己曾差點被父墮掉，也差點殺掉自己的大女兒，讓民眾擔心他的精神狀況，引發熱議。

綜合外媒報導，肯伊威斯特今日身穿寫有「保全」字樣的防彈背心、在後腦勺剃出2020字樣，出席位在南卡州的造勢大會。他全程未使用麥克風、音響設備，扯著嗓子嘶吼，過程中他隨機點名參加者發言，一起辯論政策，還多次提及《聖經》與基督教教義。

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他認為，墮胎應該是合法但也被強烈不鼓勵的，談及自己差一點就被父親墮胎，不禁激動落淚，並告訴現場民眾他曾想讓妻子墮胎，大喊「我差點殺了我女兒！我差點殺了我女兒！」，因此他也提出，若當選總統，將推動政策，民眾生下一個孩子就可以獲得100萬美元（約台幣2947萬元），使現場議論紛紛。

談到經濟不平等時，他批評知名的非裔廢奴主義者與政治家塔布曼（Harriet Tubman）「從來沒有真正解放奴隸，她只是讓這些奴隸替其他白人工作」。還說，「自由不是來自選舉，而是來自你不下載色情片、不會服用聰明藥（Percoset，鎮痛劑）」，這些片段在網路上瘋傳，不少網友擔心他的精神狀況，也質疑他只是為宣傳新專輯「作秀」。

上週有媒體報導肯伊威斯特因為錯過幾個州的最後報名期限，不得不退出選舉，但後來趕在奧克拉荷馬州總統大選參選人登記的最後期限，成功報名為獨立候選人。

Kanye said this and I left immediately. I went for a laugh and I got one. But when it got disrespectful for me it was over. pic.twitter.com/nNqjUp03mu — Toe Knee （@toekneerlynos） July 19, 2020

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