肯爺角逐總統位首場造勢談反墮胎 狂言民眾生一個孩子給百萬美金

〔即時新聞/綜合報導〕角逐2020美國總統之位、43歲的饒舌歌手肯伊威斯特(Kanye West)今日在南卡羅萊納州(South Carolina,下稱南卡州)北查爾斯頓(North Charleston)舉辦生涯首場造勢活動,他全程未使用麥克風,多次提及《聖經》與基督教教義,屢爆狂言,表示上任後,民眾生下一個孩子就可獲得100萬美元(約台幣2947萬元),談及墮胎時哭訴自己曾差點被父墮掉,也差點殺掉自己的大女兒,讓民眾擔心他的精神狀況,引發熱議。

綜合外媒報導,肯伊威斯特今日身穿寫有「保全」字樣的防彈背心、在後腦勺剃出2020字樣,出席位在南卡州的造勢大會。他全程未使用麥克風、音響設備,扯著嗓子嘶吼,過程中他隨機點名參加者發言,一起辯論政策,還多次提及《聖經》與基督教教義。

他認為,墮胎應該是合法但也被強烈不鼓勵的,談及自己差一點就被父親墮胎,不禁激動落淚,並告訴現場民眾他曾想讓妻子墮胎,大喊「我差點殺了我女兒!我差點殺了我女兒!」,因此他也提出,若當選總統,將推動政策,民眾生下一個孩子就可以獲得100萬美元(約台幣2947萬元),使現場議論紛紛。

談到經濟不平等時,他批評知名的非裔廢奴主義者與政治家塔布曼(Harriet Tubman)「從來沒有真正解放奴隸,她只是讓這些奴隸替其他白人工作」。還說,「自由不是來自選舉,而是來自你不下載色情片、不會服用聰明藥(Percoset,鎮痛劑)」,這些片段在網路上瘋傳,不少網友擔心他的精神狀況,也質疑他只是為宣傳新專輯「作秀」。

上週有媒體報導肯伊威斯特因為錯過幾個州的最後報名期限,不得不退出選舉,但後來趕在奧克拉荷馬州總統大選參選人登記的最後期限,成功報名為獨立候選人。

