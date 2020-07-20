為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    肯爺角逐總統位首場造勢談反墮胎 狂言民眾生一個孩子給百萬美金

    肯伊威斯特（Kanye West）身穿防彈背心在造勢大會上向支持者發表談話，一度淚崩。（路透社）

    肯伊威斯特（Kanye West）身穿防彈背心在造勢大會上向支持者發表談話，一度淚崩。（路透社）

    2020-07-20 11:47:27

    〔即時新聞／綜合報導〕角逐2020美國總統之位、43歲的饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West）今日在南卡羅萊納州（South Carolina，下稱南卡州）北查爾斯頓（North Charleston）舉辦生涯首場造勢活動，他全程未使用麥克風，多次提及《聖經》與基督教教義，屢爆狂言，表示上任後，民眾生下一個孩子就可獲得100萬美元（約台幣2947萬元），談及墮胎時哭訴自己曾差點被父墮掉，也差點殺掉自己的大女兒，讓民眾擔心他的精神狀況，引發熱議。

    綜合外媒報導，肯伊威斯特今日身穿寫有「保全」字樣的防彈背心、在後腦勺剃出2020字樣，出席位在南卡州的造勢大會。他全程未使用麥克風、音響設備，扯著嗓子嘶吼，過程中他隨機點名參加者發言，一起辯論政策，還多次提及《聖經》與基督教教義。

    他認為，墮胎應該是合法但也被強烈不鼓勵的，談及自己差一點就被父親墮胎，不禁激動落淚，並告訴現場民眾他曾想讓妻子墮胎，大喊「我差點殺了我女兒！我差點殺了我女兒！」，因此他也提出，若當選總統，將推動政策，民眾生下一個孩子就可以獲得100萬美元（約台幣2947萬元），使現場議論紛紛。

    談到經濟不平等時，他批評知名的非裔廢奴主義者與政治家塔布曼（Harriet Tubman）「從來沒有真正解放奴隸，她只是讓這些奴隸替其他白人工作」。還說，「自由不是來自選舉，而是來自你不下載色情片、不會服用聰明藥（Percoset，鎮痛劑）」，這些片段在網路上瘋傳，不少網友擔心他的精神狀況，也質疑他只是為宣傳新專輯「作秀」。

    上週有媒體報導肯伊威斯特因為錯過幾個州的最後報名期限，不得不退出選舉，但後來趕在奧克拉荷馬州總統大選參選人登記的最後期限，成功報名為獨立候選人。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    拜登又贏了！華郵/ABC民調：領先川普15個百分點
    2020-07-19 20:53

    拜登又贏了！華郵/ABC民調：領先川普15個百分點
    肯爺選到底！ 美東時間19日舉辦生涯首場造勢
    2020-07-19 19:48

    肯爺選到底！ 美東時間19日舉辦生涯首場造勢
    紙要和你在一起 陪你共度父親節

    紙要和你在一起 陪你共度父親節
    《華郵》專欄作家：川普若連任成功 台灣恐難以生存
    2020-07-15 10:50

    《華郵》專欄作家：川普若連任成功 台灣恐難以生存
    飼主傻眼！貓咪死亡12年 收到美總統大選選民登記申請書
    2020-07-12 15:31

    飼主傻眼！貓咪死亡12年 收到美總統大選選民登記申請書
    國際今日熱門
    2020-07-19 16:59

    CNN事實查核專欄：川普近1個月發表200項錯誤說法

    2020-07-19 13:43

    塔利班重組談判代表團 美專家看好阿富汗和平會談

    2020-07-19 12:59

    軍情動態》普廷下令突擊軍演 俄國近15萬官兵進入警戒狀態

    2020-07-19 16:10

    多國干預利比亞內戰 徳義法：考慮制裁違反武器禁運國

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播