悚！女童視訊上課一旁母親遭槍殺 驚恐摀耳下秒畫面全黑

32歲的瑪莉貝爾（Maribel Morales-Rosado）11日在家中遭槍殺，包括當時正在視訊上課的10歲女兒在內的6個孩子，都親眼目睹慘劇。（圖擷取自Maribel Morales-Rosado臉書）

2020-08-13 23:02:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，不少學校改採遠距線上教學，可沒想到一名女學童在家上課時，親眼目睹母親被殺害，視訊鏡頭另一端的老師還看見女童害怕到摀住耳朵，下一秒畫面全黑，事後才得知原來一場人倫悲劇當時就在他的眼皮底下發生。

綜合外媒報導，美國佛羅里達州印第安敦（Indiantown）11日發生這起悲劇，32歲的瑪莉貝爾（Maribel Morales-Rosado）當天上午8點左右在家中遭27歲的前男友唐納（Donald Williams）槍殺，她的4個孩子和2個外甥，6個年幼的小朋友全都親眼目睹駭人過程，其中，瑪莉貝爾10歲的女兒當時正在使用視訊軟體上課。

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當地警長威廉（William Snyder）說，痛下殺手的唐納不顧有孩子在現場，對著瑪莉貝爾連開好幾槍，犯案後就騎自行車離開現場，搭上市區公車逃逸。由於唐納形跡可疑，公車司機驚覺不對勁，馬上報警。警長威廉也表示，因為特警隊當時正好在附近受訓，在獲報後40分鐘就將嫌犯逮捕。

而案發當時正在上課的10歲女童，鏡頭另一端的老師聽見有騷動還有粗話，意識到學生家裡可能發生爭執，當下為避免影響其他孩子，因而把女童的視訊靜音，但隨後看見女童神色害怕地用雙手摀住耳朵，接著畫面一片漆黑。對此，警方，說女童使用的電腦被子彈擊中，現在佛州的社工單位已著手安置6名孩子。

據悉，瑪莉貝爾先前因為家暴案件入獄，最近才剛獲釋出獄，恰巧家暴受害者就是唐納，警方懷疑這就是唐納的作案動機，目前還在調查中。

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