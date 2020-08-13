不滿大選兩度延期 玻利維亞示威癱瘓道路

玻利維亞示威者抗議政府2度延後總統選舉。（美聯社）

2020-08-13 13:18:48

〔即時新聞／綜合報導〕玻利維亞國家選舉委員會上週宣布，因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，將2度延後總統大選，玻利維亞近15萬農工及原住民走上街頭抗議。示威者對推遲選舉感到不滿，以沙袋、木樁並燃燒輪胎封鎖多條道路和高速公路，並要求總統艾尼茲（Jeanine Anez）下台。

綜合外媒報導，內政部副部長伊薩（Javier Issa）12日表示，前總統莫拉萊斯（Juan Evo Morales Ayma）的支持者已在玻利維亞的9大部會外設置多達142個路障。玻利維亞當局也譴責示威者，指出擺設路障的行動，導致重要的醫療物資無法送達醫院。

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當局表示，示威者封鎖道路，導致載有氧氣的貨車無法及時抵達醫院。衛生部指出，一週內有31人因缺氧，死於武漢肺炎。玻利維亞政府威脅，將在必要時以武力結束示威行動。穆羅里奧（Arturo Murillo）強調，不會讓民眾因為一群「不負責人的人」，在醫院缺氧死亡。

示威者則否認相關指控，並表示儘管封鎖道路，仍會讓救護車和在有醫療設備、用具的車輛通過。據報導，玻利維亞目前仍受武漢肺炎的侵襲，專家則預估疫情高峰將出現在9月初。

玻利維亞總統艾尼茲在去年11月，前總統莫拉萊斯辭職、流亡海外後，接任總統一職。艾尼茲當時承諾自己不會投入選舉，尋求完整的任期，首要任務是推動新選舉，但艾尼茲日前還是宣布參選。

示威者認為，玻利維亞當局延後選舉的措施，旨在防止莫拉萊斯日前的助手，同政黨「爭取社會主義運動」（MAS）的參選人阿爾斯（Luis Arce）贏得總統大選。

聯合國、歐盟和天主教會也在11日聯合呼籲，減少政治緊張局勢。內政部長穆羅里奧表示，玻利維亞政府將支持各界對話，以避免爆發「內戰」。聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）透過發言人，對玻利維亞國內的情勢表示關注，並樂見艾尼茲政府、立法機關、各政黨和社運人士開始對話。

自從2019年10月的大選涉嫌舞弊以來，玻利維亞一直處於政治危機之中，前總統莫拉萊斯勝選引發長達3週的抗議活動，隨後莫拉萊斯辭職，流亡海外。

玻利維亞示威者癱瘓道路，抗議政府2度延後總統選舉。（歐新社）

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