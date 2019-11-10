玻利維亞大選傳舞弊爆動亂 警員倒戈加入示威

玻利維亞部分警員加入反政府示威。（彭博社）

2019-11-10 12:19:37

〔即時新聞／綜合報導〕玻利維亞自總統大選以來，國內暴動不斷，民眾持續上街抗議，更多次傳出警民衝突。但日前在玻利維亞多處示威現場，包含行政首都拉巴斯（La Paz）都出現警員加入反政府示威遊行。

綜合媒體報導，玻利維亞總統莫拉萊斯（Evo Morales）在日前總統大選贏得連任，開票過程卻被質疑舞弊，因此大量的民眾走上街頭，高喊反對莫拉萊斯的口號。日前卻傳出警員和示威民眾在拉巴斯市中心握手的畫面，這與過去警民衝突的狀況形成對比。

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報導指出，玻利維亞部分警方，在日前蒙面宣布加入反政府活動，並在廣場升起國旗，高唱國歌。支持者更在現場高呼，警方不會孤獨。一名警員則表示，警察和人民是站在同一陣線上，政府不應該利用警員鎮壓民眾。

據報導，叛變在8日爆發，中部城市柯加邦巴（Cochabamba）的精英警察單位UTOP首先表示加入反政府示威，憲法首都蘇克里（Sucre）和反對派本營的聖塔克斯市（Santa Cruz）的警隊都接連表示加入反抗政府的示威。

玻利維亞國防部長薩瓦萊塔（Javier Zabaleta）則表示，政府目前並不會向反叛的警員展開軍事行動。

報到也提到，示威行動自10月選舉後，已造成3人死亡、300多人受傷。

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