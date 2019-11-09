香港科大生 反送中墜樓亡// 多地示威 警民衝突激化

香港民眾八日聚集在中環，哀悼周梓樂。（歐新社）

2019-11-09 05:30:00

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕香港「反送中」運動出現首位在示威現場重傷致死個案！香港科技大學計算機科學及工程學系大學部二年級學生周梓樂，八日上午八時零九分在伊利沙伯醫院宣告不治，得年二十二歲；周梓樂疑因躲避催淚彈，四日凌晨不慎從將軍澳尚德邨停車場的三樓墜落至二樓，重創頭部。香港民眾隨即發起悼念活動，從中午到晚間在多地追悼，深夜時爆發多起警民衝突，顯示這起事件將進一步激化「反送中」抗爭，有議員稱香港已成定時炸彈。

議員：港已成定時炸彈

科大校長史維八日上午在畢業典禮上獲悉周梓樂的死訊，隨即中斷儀式，請在場人士站立悼念周生，默哀期間並數度以手拭淚。史維下午向科大師生發布公開信，稱讚周生「勤奮、樂於助人」，科大對周生離世感到非常悲痛；他要求港警就該事件進行獨立及徹底調查，「得不到合理解釋將會激起我們的憤怒」。

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逾千民眾八日中午在中環、旺角、觀塘等多區快閃示威，除獻花及摺紙鶴，並在手腕繫上黑絲帶，高呼「討回公道、還我真相」等口號。香港區議員、民主黨副主席羅健熙說，香港已成定時炸彈，沒人相信警方會給予真相。數百名科大學生下午遊行至校長史維的宿舍，在外牆噴塗「查警暴、止警謊」等字句，期間有人打破宿舍大門玻璃，破壞周遭的中銀香港分行。

科大學生會八日晚間為周梓樂舉行燭光晚會，數百名師生祝禱時哀傷落淚，排隊前往科大地標「日晷」獻花，在追悼會場布置「周同學安息，科大人反抗」、「我們會代您走下去」等標語。

晚會結束後，大批學生轉往尚德邨停車場送周梓樂最後一程，現場也有大批市民排隊獻花，還有市民高喊「香港人報仇」。晚間繼續有網民發起多區悼念活動，與警方大小衝突不斷，晚間警方在彌敦道近碧街附近對空鳴槍一發示警；在荃灣、西灣河發射多枚催淚彈。

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