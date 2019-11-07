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玻利維亞動蕩！大選爭議示威已釀3死 群眾強擄鎮長剪髮潑漆

2019-11-07 23:33:58
玻利維亞中部賓托鎮的執政黨鎮長阿塞，遭示威者強擄並剪去頭髮、潑上紅漆。（歐新社）

玻利維亞中部賓托鎮的執政黨鎮長阿塞，遭示威者強擄並剪去頭髮、潑上紅漆。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕玻利維亞反對黨群眾自10月20日大選後開始示威抗議，隨著至少3起因衝突導致死亡的消息傳出，群眾憤怒情緒大幅升溫，今（7）日傳出小鎮賓托（Vinto）的鎮長阿塞（Patricia Arce）遭示威者從強行擄走，剪去頭髮並朝他身上潑紅漆。

《BBC》報導 ，玻利維亞自10月20日大選以來的政治衝突已進入第3週，反對黨及其支持者質疑順利連任第3次的總統莫拉萊斯（Evo Morales）計票舞弊，發起全國性的示威和罷工。

反對黨支持者多數蒙面、手持盾牌和棍棒走在街上。（路透）

反對黨支持者多數蒙面、手持盾牌和棍棒走在街上。（路透）

隨著反對黨支持者及總統支持者雙方的衝突愈漸頻繁，已發生3起因衝突致死的案例，使得示威群眾的憤怒情緒高漲，今（7）日傳出玻國中部小鎮賓托（Vinto）的執政黨鎮長阿塞（Patricia Arce），被示威群眾指控動員執政黨支持者，須為因雙方衝突而死的20歲學生負責。

賓托鎮行政中心遭破壞縱火。（歐新社）

賓托鎮行政中心遭破壞縱火。（歐新社）

示威者除破壞其辦公大樓外，更強行擄走阿塞，強迫他赤腳在街上行走並下跪，剪去其頭髮並潑上紅漆，稱之為「殺人兇手」，甚至強迫他簽署辭職書，最後將他交予警方，阿塞才得以送醫檢查。

執政黨及現任總統支持者，手持棍棒在機場圍堵示威領袖。（歐新社）

執政黨及現任總統支持者，手持棍棒在機場圍堵示威領袖。（歐新社）

報導指出，近日因捲入反對黨與執政黨支持者衝突而死的是20歲學生巴斯克斯（Limbert Guzmán Vasquez），醫師表示其死於頭骨碎裂，可能是爆裂物所致，他是玻國政治衝突爆發以來的第3名死者。

據悉，目前美洲國家組織（OAS）正在審查玻國大選結果中，但得票數第二的前總統梅沙（Carlos Mesa）則稱沒有經過他和他的政黨同意，因此否決了該審查。對此，莫拉萊斯指控梅沙試圖發動政變，雙方支持者的衝突也因此越演越烈。

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