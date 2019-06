談判20年 歐盟和南方共同市場達成歷史性貿易協定

2019-06-29 21:48

〔即時新聞/綜合報導〕經過長達20年的談判,歐盟和南方共同市場在28日終於完成鉅額的貿易協議,雙方都讚這次達成的協議「前所未有」,不過尚待28個歐盟會員國同意。

綜合外媒報導,由巴西、阿根廷、烏拉圭、委內瑞拉和巴拉圭等5國組成的「南方共同市場」,和歐盟談判多年,在歐洲農民的強烈反對下,過程並不順利。直到28日,雙方在布魯塞爾簽署了貿易協議,歐盟執委會主席容克(Jean-Claude Juncker)表示,這是「歷史性的一刻」,這次是歐盟有史以來最大規模的貿易協議,每年將為歐洲公司節省逾40億歐元(1409億元)的貿易關稅,涵蓋7.8億的消費者。

巴西、阿根廷也分別樂見這次達成的協議,認為可以提振GDP、創造就業機會並吸引投資。阿根廷的外交部長法瑞(Jorge Faurie)表示,南方共同市場至今仍是一個非常封閉的商業空間,但與歐盟達成的協議發出明確訊息:「支持開放、可持續和以規則為基礎的貿易」。

更多關於協定的詳細細節並未公布,且目前尚待歐盟成員國日後投票決議。一旦實施,將消除雙方99%農業和工業的關稅壁壘,南方共同市場會出口更多的牛肉、乙醇、家禽和糖到歐洲,歐洲則要求南美降低汽車的進口關稅。

然而,歐洲農民說,擔心協議會造成不公平競爭,威脅到生計。歐盟農業事務專員霍根(Phil Hogan)承諾會精心管理配額,確保農民生活,讓協議達到雙贏。環保團體綠色和平組織則說,這次的協議會造成對拉丁美洲農產品的需求增加,畜牛業是導致森林被大量砍伐的主因,亞馬遜雨林將被破壞得更嚴重!

