美國可能採封鎖、隔離 加大委國制裁力度

2019-08-02 22:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國已對委內瑞拉進行多次制裁，美國總統川普表示，下一步可能會實施封鎖或隔離，加強施壓力道。

根據《今日俄羅斯》報導，美國力挺反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido），而中國、古巴是左派總統馬杜羅（Nicolas Maduro）的盟友。先前美國已對委國進行經濟和石油制裁，川普2日在白宮草坪上被記者問及，考量俄羅斯、中國和伊朗等外國勢力涉入程度，有沒有考慮封鎖、隔離等方式制裁？川普回答「是」，不過沒有往下細說。

美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）7月曾表示，要讓每個「外國勢力」（中國、俄羅斯、古巴、伊朗等）離開委內瑞拉，不過雖然美國力挺瓜伊多，然而4月底瓜伊多未能策反軍方高層，發動政變失敗，逾200人因此被逮捕。

Interesting exchange toward the end of Trump’s remarks with reporters before Maine One departure: Trump says US considering blockade on Venezuela pic.twitter.com/3viBcGumrZ — Robbie Gramer （@RobbieGramer） August 1, 2019

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