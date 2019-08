美國可能採封鎖、隔離 加大委國制裁力度

2019-08-02 22:57

〔即時新聞/綜合報導〕美國已對委內瑞拉進行多次制裁,美國總統川普表示,下一步可能會實施封鎖或隔離,加強施壓力道。

根據《今日俄羅斯》報導,美國力挺反對派領袖瓜伊多(Juan Guaido),而中國、古巴是左派總統馬杜羅(Nicolas Maduro)的盟友。先前美國已對委國進行經濟和石油制裁,川普2日在白宮草坪上被記者問及,考量俄羅斯、中國和伊朗等外國勢力涉入程度,有沒有考慮封鎖、隔離等方式制裁?川普回答「是」,不過沒有往下細說。

美國國務卿龐皮歐(Mike Pompeo)7月曾表示,要讓每個「外國勢力」(中國、俄羅斯、古巴、伊朗等)離開委內瑞拉,不過雖然美國力挺瓜伊多,然而4月底瓜伊多未能策反軍方高層,發動政變失敗,逾200人因此被逮捕。

Interesting exchange toward the end of Trump’s remarks with reporters before Maine One departure: Trump says US considering blockade on Venezuela pic.twitter.com/3viBcGumrZ