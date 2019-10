總統大選計票爆舞弊疑慮 玻國反對派發起大罷工

2019-10-23 13:25

〔即時新聞/綜合報導〕玻利維亞總統大選於當地時間20日晚上落幕,據選務當局公布,現任總統莫拉萊斯(Evo Morales)擊敗對手前總統梅沙(Carlos Mesa),成功進入第四任期,計可掌權到2025年。但美洲國家組織(OAS)選舉監督團隊與民眾質疑計票有舞弊疑慮,憤怒的反對派與莫拉萊斯支持者在玻國數個城市發生衝突,反對派更在週二發起全國性大罷工。

綜合外媒報導,莫拉萊斯堪稱拉丁美洲地區任期最長的總統,在2006年大選中擊敗梅沙,取得玻國政權。2016年,莫拉萊斯意圖修憲取消總統連任限制一次的規定,遭國民公投反對,但2017年仍獲得憲法法院許可再度參選並執政至今;近年則因打破連任限制、專制主義與8月森林大火處理失當等爭議飽受批評。

報導指出,玻國各地投票站關閉後,最高選舉法庭(Supreme Electoral Tribunal)於當日晚間公布了初步計票結果,莫拉萊斯與梅沙分別獲得45%與38%選票,因兩人得票率皆未過半,將進行第二輪決選。但正在梅沙陣營對於結果感到欣喜之際,官方計票網站突然停止更新快速計票結果,引發雙方陣營支持者擔憂。

據報,延宕至21日晚間,當局再度公布最新結果,莫拉萊斯以46.85%得票率,領先梅沙的36.73%,且在95%選票已開出的情況下,基於莫拉萊斯得票逾40%,領先梅沙10個百分點等因素,宣布莫拉萊斯在第一輪投票中直接勝選,免進入第二輪決選。OAS選舉監督團隊成員對結果表示震驚和「關切」,歐盟則表示該次電子計票的中斷引發關切,當局應迅速解決。梅沙則拒絕承認敗選,更以「詐欺」譴責莫拉萊斯和最高選舉法庭勾結,扭曲計票結果。

外媒消息指出,結果公布後,玻國首都拉巴斯等地即發生雙方支持者衝突與警民事件,而波托西、蘇克里、科恰班巴等處則有抗議人士對當地選務當局與地方政府辦公室發起攻擊,甚至有縱火情形出現,部分地方政府則出動防暴警察回應。週二,民間社會組織負責人費爾南多·卡馬喬(Fernando Camacho)號召反對派在玻國最大城市聖克魯斯展開罷工,而玻國6個地區的公民社會組織代表則對此表達支持,更號召將罷工行動擴大到全國,行動在當地時間22日午夜(台灣時間今日上午11時)展開。

對此,西班牙、阿根廷、巴西和哥倫比亞等國都表達關心,美國駐拉丁美洲最高外交官邁克爾·科扎克(Michael Kozak)則在推特上對於選舉法庭表達譴責,強調美國絕不認同玻國當局透過延遲計票等行動企圖顛覆該國民主,且指該行為破壞了玻國大選的公信力。科札克呼籲,波國最高選舉法庭應盡速以行動回應質疑,以此恢復大選計票的公信力。

The U.S. rejects the Electoral Tribunal's attempts to subvert #Bolivia's democracy by delaying the vote count & taking actions that undermine the credibility of Bolivia's elections. We call on the TSE to immediately act to restore credibility in the vote counting process.