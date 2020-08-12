旅日港人國會前集會聲援 籲日政府庇護受迫害港人

上百名在日港人和挺港日人12日傍晚在日本國會前集會，呼籲日本救救香港人。（記者林翠儀攝）

2020-08-12 21:38:50

〔駐日特派員林翠儀／東京12日報導〕上百名在日港人和日本人今天傍晚在日本國會前集會，希望日本發放特別居留許可給人權遭到迫害的香港人，並對侵害香港民主自由的中國共產黨採取更強硬的態度應對。

在日港人昨天在社群網路上號召港人和挺港日本民眾，今天傍晚共同到國會前參加「守護香港」的集會，雖然時間匆促且處於平日下班時間，但6點一到國會前已有許多民眾聚集，至晚間8點散會前，有超過百名民眾到場，並高舉「守護香港」、「光復香港」、「反國安撐香港」的布條。

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主辦團體在集會開始時宣布一份聲明，向日本政府提出6大訴求，希望對香港市民等人權侵害進行調查、放寬港人工作簽證取得基準、延長滯日港人的簽證、發放特別居留許可給人權遭到迫害的香港人、對於參加社會活動被判刑的港人視同政治犯，准許其入境許可、對於積極雇用港的日本企業給予優遇措施。

多次在日本發起挺港活動的港日混血自由作家伯川星矢，今晚也在現場發表演說，自從他站出來挺港之後，已經無法再回去香港見他的父母和親戚，但他已有覺悟要挺身為香港而戰。伯川表示，被逮捕的港人中有很多人是他的朋友，其中大部分是無名的市井小民，大家想到以後要一直活在隨時可能被逮捕的恐懼中，都感到很無助，在日港人站出來發聲，訴求很簡單，就是希望日本救救香港人。

現在美國歐洲和台灣很多國家都做好準備，接納遭到迫害的港人，希望日本也能向這些國家看齊，維護民主自由的共同價值，不能縱容人權遭到侵害。

在日港人和挺港日人12日傍晚在日本國會前舉標語挺香港。（記者林翠儀攝）

港日混血的自由作家伯川星矢（背對鏡頭）在日本國會前的挺港集會中演說，表示自己已無法返回香港見父母和親戚。（記者林翠儀攝）

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