英首相、外交官員齊「撐港」中使館氣炸跳針「停止干涉香港」

2020-08-11 13:07:33

〔即時新聞/綜合報導〕香港「港區國安法」上路逾1個月,港警昨日展開大肆抓捕民主派人士,包含壹傳媒創辦人黎智英在內多人被帶走,震驚國際社會。英國首相強生、外交部主管亞洲事務官員亞當斯(Nigel Adams)齊表態,指「港區國安法」嚴重侵害人身、新聞自由,將深切關注此事。對此,中國駐英大使館氣炸回應「我們敦促英方認清現實和大勢」、「立即停止打著新聞自由的幌子詆毀香港國安法」、「停止以任何方式干涉中國內政」。

昨日上午壹傳媒創辦人黎智英和2名兒子及5名高層,被港警以違反香港國安法「勾結外國勢力」罪名逮捕,並動用超過200名警力闖入並封鎖集團總部大肆搜查,震驚國際社會。

請繼續往下閱讀...

英國首相強生第一時間透過發言人表示,「這進一步顯示了港版國安法被用來作為消除反對派的藉口」,強調新聞自由明確記載在《中英聯合聲明》、香港《基本法》當中,連港版國安法第4條也有提及要保護相關權力,將對黎智英及其他6人被捕深切關注。英國外交部主管亞洲事務副部長亞當斯也在Twitter上同樣譴責。

對此,中國駐英大使館今日發表「用詞激烈」的聲明,內容痛斥英方不顧中方嚴正立場,再次干涉香港司法和中國內政,中方對此表示強烈不滿和堅決反對。又說「香港是法治社會,任何人都沒有法外特權」。「黎智英等一小撮反中亂港分子,勾結外部勢力實施危害中國國家安全的行為和活動,觸碰了法律底線,被依法逮捕」,強調香港法條有明確規定,人民享有新聞、言論、集會結社等權利和自由,但「越過了這個底線和範圍,就要受到法律的制裁」。

最後氣炸說道,「香港是中國的香港,香港事務純屬中國內政」、「我們敦促英方認清現實和大勢,立即停止打著新聞自由的幌子詆毀香港國安法,停止為香港反中亂港分子撐腰打氣,停止干預香港事務和司法獨立」,要求英方停止以任何方式干涉「中國內政」,又嗆「否則必將搬起石頭砸自己的腳」。

Deeply concerned by arrest of ⁦@JimmyLaiApple⁩ & 6 others in #HongKong.



Media freedom must be upheld. More evidence the National security law being used as pretext to silence opposition



HK authorities must uphold rights & freedoms of its people. https://t.co/iFmsyCS37u