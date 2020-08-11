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    英首相、外交官員齊「撐港」中使館氣炸跳針「停止干涉香港」

    中國駐英大使館回應英國關注香港被捕人士一事。（圖截自中國駐英大使館官網）

    中國駐英大使館回應英國關注香港被捕人士一事。（圖截自中國駐英大使館官網）

    2020-08-11 13:07:33

    〔即時新聞／綜合報導〕香港「港區國安法」上路逾1個月，港警昨日展開大肆抓捕民主派人士，包含壹傳媒創辦人黎智英在內多人被帶走，震驚國際社會。英國首相強生、外交部主管亞洲事務官員亞當斯（Nigel Adams）齊表態，指「港區國安法」嚴重侵害人身、新聞自由，將深切關注此事。對此，中國駐英大使館氣炸回應「我們敦促英方認清現實和大勢」、「立即停止打著新聞自由的幌子詆毀香港國安法」、「停止以任何方式干涉中國內政」。

    昨日上午壹傳媒創辦人黎智英和2名兒子及5名高層，被港警以違反香港國安法「勾結外國勢力」罪名逮捕，並動用超過200名警力闖入並封鎖集團總部大肆搜查，震驚國際社會。

    英國首相強生第一時間透過發言人表示，「這進一步顯示了港版國安法被用來作為消除反對派的藉口」，強調新聞自由明確記載在《中英聯合聲明》、香港《基本法》當中，連港版國安法第4條也有提及要保護相關權力，將對黎智英及其他6人被捕深切關注。英國外交部主管亞洲事務副部長亞當斯也在Twitter上同樣譴責。

    對此，中國駐英大使館今日發表「用詞激烈」的聲明，內容痛斥英方不顧中方嚴正立場，再次干涉香港司法和中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。又說「香港是法治社會，任何人都沒有法外特權」。「黎智英等一小撮反中亂港分子，勾結外部勢力實施危害中國國家安全的行為和活動，觸碰了法律底線，被依法逮捕」，強調香港法條有明確規定，人民享有新聞、言論、集會結社等權利和自由，但「越過了這個底線和範圍，就要受到法律的制裁」。

    最後氣炸說道，「香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政」、「我們敦促英方認清現實和大勢，立即停止打著新聞自由的幌子詆毀香港國安法，停止為香港反中亂港分子撐腰打氣，停止干預香港事務和司法獨立」，要求英方停止以任何方式干涉「中國內政」，又嗆「否則必將搬起石頭砸自己的腳」。

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