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    港府抓捕黎智英 彭斯：嚴重冒犯全球熱愛自由的人

    彭斯去年7月在白宮接見黎智英。（圖擷取自彭斯推特）

    彭斯去年7月在白宮接見黎智英。（圖擷取自彭斯推特）

    2020-08-11 07:10:09

    〔即時新聞／綜合報導〕香港《壹傳媒》和《蘋果日報》創辦人黎智英等10人，10日被以違反「港版國安法」等罪名拘捕，集團總部還被警方大肆搜證，引起各界譁然。對此，美國副總統彭斯說，黎智英被捕是對全球熱愛自由的人的嚴重冒犯與侮辱。

    彭斯10日在推特放上去年7月與黎智英的合照，他表示，黎智英在香港被捕，嚴重冒犯且侮辱全球熱愛自由的民眾。彭斯回憶去年7月在白宮會面的過程，彭斯說，對於黎智英堅持民主、權利與北京承諾給予香港人民自治，他深受鼓舞。

    彭斯補充說，美國將持續與黎智英、所有熱愛自由的香港人民站在一起。彭斯還在推文放上「釋放黎智英」（#FreeJimmyLai）的標籤。

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