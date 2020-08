港府抓捕黎智英 彭斯：嚴重冒犯全球熱愛自由的人

2020-08-11 07:10:09

〔即時新聞/綜合報導〕香港《壹傳媒》和《蘋果日報》創辦人黎智英等10人,10日被以違反「港版國安法」等罪名拘捕,集團總部還被警方大肆搜證,引起各界譁然。對此,美國副總統彭斯說,黎智英被捕是對全球熱愛自由的人的嚴重冒犯與侮辱。

彭斯10日在推特放上去年7月與黎智英的合照,他表示,黎智英在香港被捕,嚴重冒犯且侮辱全球熱愛自由的民眾。彭斯回憶去年7月在白宮會面的過程,彭斯說,對於黎智英堅持民主、權利與北京承諾給予香港人民自治,他深受鼓舞。

請繼續往下閱讀...

彭斯補充說,美國將持續與黎智英、所有熱愛自由的香港人民站在一起。彭斯還在推文放上「釋放黎智英」(#FreeJimmyLai)的標籤。

The arrest of @JimmyLaiApple in Hong Kong is deeply offensive & an affront to freedom loving people around the world. When I met w/ Jimmy Lai @WhiteHouse, I was inspired by his stand for democracy & the rights & autonomy that were promised to the people of Hong Kong by Beijing. pic.twitter.com/ZwioCrvNb7